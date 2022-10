Usmate Velate: i bambini dell'asilo partono alla scoperta della... bellezza

Un progetto che promette di far scoprire ai bambini il senso della bellezza. Non solo storica e architettonica, ma anche quella che racconta la vita di tutti i giorni e che per i piccoli può rappresentare un grande tesori: insomma, una vera e propria ricerca della bellezza.

I parrucchieri di Usmate Velate aprono i loro saloni ai bambini

Non sono passati inosservati, negli ultimi giorni, le file di bambini fuori dai saloni dei parrucchieri di Usmate Velate. Non per un taglio o una messa in piega, ma per un particolare progetto promosso dalla scuola dell'infanzia "Fracaro" di via Cavour volto alla ricerca di ciò che può essere un tesoro prezioso per ogni bambino che parte alla scoperta della bellezza. E le attività dei parrucchieri rappresentano proprio il punto di partenza di questo simbolico viaggio, come raccontano le insegnanti:

"Le visite ai parrucchieri rientrano in un grande percorso chiamato "Wow!... Che bello! Osservo, ricerco e metto in circolo la bellezza" che si pone l'obiettivo di far scoprire ai nostri bimbi le bellezze che li circondano e allo stesso tempo permettere loro di vivere e scoprire passo dopo passo la propria comunità. Siamo quindi partiti alla ricerca della bellezza e ovviamente, insieme ai bambini, abbiamo pensato di partire proprio da loro stessi facendo visita ai saloni del nostro paese. Un grazie particolare a tutti coloro che ci hanno accolto: Monica Accconciature, Acconciature Franco e Fabio, Cantù Giancarla Acconciature, Fantasy Acconciature di Silvia Lacava, Linea Donna di Geroli Norma, Manu Airstylist e Obiettivo Uomo by Gianluca"

La bellezza della natura

La scorsa settimana i bambini si erano invece immersi nelle bellezze della natura grazie alla visita effettuata presso l'azienda agricola "La Bolla" di Cascina Corrada resa possibile dal titolare Domenico Sala. Non solo, perché grazie alla disponibilità di Sonia, i bambini hanno anche potuto vedere e accarezzare gli animali da fattoria che popolano la Brianza.