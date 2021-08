Usmate Velate: iniziati i lavori di tinteggiatura del sottopasso deturpato dai writer. Le opere saranno poi completate con un progetto che coinvolgerà la scuola elementare "Casati".

Usmate Velate: iniziati i lavori di tinteggiatura del sottopasso deturpato dai writer

Lavori di tinteggiatura in corso d’opera nel sottopasso di via per Vimercate, uno spazio pedonale che consente un rapido collegamento alla scuola "Casati" ed è quotidianamente utilizzato da centinaia di persone. L’Amministrazione comunale ha deciso di dare un nuovo volto all’intera zona, stanziando 20mila euro per un restyling completo delle pareti che delimitano il passaggio delle persone. Un lavoro ingente, resosi necessario per cancellare scritte, tag e disegni che ormai da tempo avevano compromesso il decoro del sottopasso.

Il coinvolgimento della scuola

Ma non è tutto: il Comune ha previsto anche di sostenere un progetto di tinteggiatura della rampa che porta direttamente verso la scuola di via Fiume con il coinvolgimento di insegnanti e alunni dell’istituto stesso. Si tratta di una sinergia che vedrà coinvolto il Comune, la scuola e l'associazione "Gruppo Artistico 99" e che nasce con l’intenzione di trasformare l’identità di questo luogo in uno spazio di valore per la nostra comunità. Le opere, in questo caso, prenderanno il via nella seconda metà del mese di settembre.

"Decoro e attenzione verso il territorio"

L'intervento sarà coordinato dai due assessorati al Patrimonio e alla Pubblica Istruzione.

“L’intervento in corso ha innanzitutto l’obiettivo di riportare pulizia e decoro in uno spazio dove, purtroppo, più volte mani ignote hanno imbrattato i muri - afferma Mario Sacchi - Una volta che tutto sarò ripristinato, il mantenimento della pulizia sarà affidato ai fruitori dell’area. Da tempo i cittadini attendevano questo intervento che giunge a poche settimane dalla ripresa delle lezioni proprio per unirsi, idealmente, all’intervento che la scuola effettuerà sull’area. L’intento del Comune è anche quello di dimostrare attenzione verso un luogo che nell’immaginario delle persone è marginale rispetto ad altre zone del paese. Ad intervento concluso, per non vanificare risorse e progettualità, servirà la collaborazione di tutti. Anche una sola scritta rischia di mandare a monte l’intero intervento”.

Protagonisti, come detto saranno anche gli alunni della scuola stessa.