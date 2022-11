Usmate Velate: taglio del nastro per il "nuovo" campo sportivo della scuola

Taglio del nastro per il campo sportivo esterno della scuola di Usmate Velate dopo l'intervento di riqualificazione: la cerimonia si è tenuta questa mattina, venerdì 11 novembre, alla presenza delle autorità e degli alunni dell'istituto a cui è stato consegnato questo "regalo".

Il progetto del campo sportivo

La riqualificazione del campo sportivo rappresenta il risultato della quinta edizione del Bilancio partecipato avvenuta nel 2021, quando a vincere fu proprio il progetto promosso dalla professoressa Patrizia Cantù. Le opere sono state eseguite per una cifra complessiva di 50mila euro, ovvero la somma messa a disposizione della cittadinanza. E’ stato così restituito all’istituto un campo ora in ottime condizioni che potrà fare da scenario a diverse iniziative della scuola.

"Sono davvero felice del lavoro svolto e soddisfatta di aver contribuito a fornire uno spazio ricreativo di qualità per gli alunni della scuola - ha sottolineato la docente - Ora, cari ragazzi, a voi viene consegnato questo nuovo campo rimesso a nuovo dal Comune, ma dovrete averne cura e mostrare rispetto"

L'importanza della partecipazione

Presente alla cerimonia anche il sindaco Lisa Mandelli e il consigliere delegato all'Istruzione, Luisa Mazzucconi che si sono dette felici di aver potuto restituire agli alunni della Luini uno spazio riqualificato per merito del Bilancio partecipato spiegando come, da quando è stato istituito, la maggior parte delle sovvenzioni siano poi andate alle scuole del paese. L’assessore al bilancio Marcello Ripamonti ha invece parlato di un momento bello, voluto fortemente dalla cittadinanza e si è detto fiducioso per la possibilità che anche la sesta edizione (le cui consultazioni sono ancora in corso) vada in una direzione di aiuto alla comunità ove ce n'è maggiormente bisogno.

La soddisfazione degli alunni

Più soddisfatti di tutti, ovviamente, gli alunni stessi che dopo alcune mesi di lavori hanno potuto riabbracciare il loro amato campo sportivo. Una superficie rinnovata, ma anche canestri e porte nuove di zecca utili alla pratica di vari sport e attività didattiche. Dopo il taglio del nastro, al quale ha partecipato anche il preside Daniele Gatti, i ragazzi si sono cimentati in una partita dimostrativa di hockey sul campo appena inaugurato.