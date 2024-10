Rinnovata la convenzione tra Comune di Meda e Briantea84 per l'utilizzo del Palazzetto dello Sport PalaMeda di Meda. La convenzione durerà fino alla stagione 2033/2034.

Utilizzo del PalaMeda, Comune e Briantea84 firmano il rinnovo della convenzione

Si tratta di un rinnovamento del precedente accordo che ha coperto 5 stagioni sportive, a partire dal luglio 2019 da quando la struttura è diventata casa sportiva per la formazione di Serie A e del settore giovanile della Unipol Briantea84 Cantù dibasket in carrozzina.

Gli obiettivi di questo rapporto di collaborazione rimarranno sempre i medesimi. Prima di tutto promuovere lo sport paralimpico, grazie ai valori trasmessi dal basket in carrozzina e offrendo opportunità di pratica sportiva di alto livello e non ad atleti con disabilità. Per continuare, focus sull’inclusione sociale come perno, per favorire l’integrazione delle persone con disabilità attraverso lo sport e lavorando per la sensibilizzazione sulla disabilità in Meda. Tema centrale sarà l’educazione alla cultura sportiva, sviluppando progetti culturali, come l’ormai celebre “Be Inspired”, in collaborazione con scuole, società sportive, oratori ed enti di promozione, diffondendo la conoscenza dello sport paralimpico tra i giovani. Per sostenere il sistema sportivo locale, implementando i principi della Carta Europea dello Sport e ottimizzando l’utilizzo delle strutture sportive comunali, Promozione della salute e recupero sociale, incentivando la pratica sportiva come veicolo di promozione della salute fisica e mentale e attuando progetti di recupero sociale attraverso lo sport, con particolare attenzione a minori, persone con disabilità e fasce più deboli della popolazione.

Questi obiettivi riflettono l’impegno congiunto del Comune di Meda e della Società Sportiva Briantea84 nel promuovere uno sport inclusivo, educativo e di alto livello, con un impatto positivo sulla Comunità e oltre.

Successi lunghi un lustro

Un lustro di attività sportive e culturali, molto più di una convenzione. L’arrivo di Briantea84 al PalaMeda è coinciso con un anno complicato da gestire, per via della Pandemia di Covid-19 che ha bloccato il mondo nel marzo 2020. Con il ripristino della normalità, mese dopo mese, Briantea84 si è impegnata attivamente sul territorio per avvicinare sempre più giovani allo sport paralimpico e ai suoi valori. Sono stati organizzati numerosi

appuntamenti del progetto Be Inspired che hanno visto gli atleti della prima squadra di Serie A di basket in carrozzina targata Unipol impegnati nelle scuole, negli oratori e nelle società sportive del territorio.

Il tutto tramutato in un grande entusiasmo che ha da sempre portato al riempimento degli spalti del PalaMeda in occasione delle gare casalinghe di campionato e delle coppe europee con una media di 800 spettatori a partita, contando anche qualche gara in sold-out (1200).

Da sottolineare la grande collaborazione con gli studenti del Cfp di Meda che sono stati inclusi nel progetto “Dentro l’organizzazione di un evento sportivo” a carattere europeo. In cinque anni il parquet del PalaMeda ha ospitato le gare casalinghe di 5 campionati di Serie A Fipic (Federazione Italiana Pallacanestro in carrozzina), di 3 campionati Giovanili Fipic e di altrettanti Uisp di basket in carrozzina. Nella stessa fascia di tempo, Briantea84 ha organizzato due gironi preliminari (2020 e 2024) di Champions Cup Iwbf (International Wheelchair Basketball Federation), la massima competizione internazionale per club di basket in carrozzina, una tre giorni di Eurocup1 Final (aprile 2023), e due finali di Supercoppa Italiana (2021 e 2022).

Il PalaMeda è stato anche preso in considerazione dalla Fipic per l’organizzazione di due raduni della Nazionale italiana maggiore (2021) e under22 (2022), in questo caso come ultima preparazione in vista dei successivi giochi paralimpici giovanili di basket in carrozzina.

Diversi anche i momenti extra basket in carrozzina, con altrettanti eventi a carattere inclusivo e sportivo promossi da Briantea84 al PalaMeda, nonché le visite istituzionali al club ricevute per conto di due ministre per la disabilità: Erika Stefani (2022) e l’attuale Onorevole Alessandra Locatelli (2023). Senza dimenticare migliorie e interventi sul palazzetto a favorire un utilizzo sempre più coinvolgente dell’impianto sportivo e dei numerosi eventi sul territorio in cui Briantea84 è stata coinvolta grazie a rapporti sempre preziosi con partner del luogo.

"Una convenzione che rafforza in nostro impegno per lo sport inclusivo"

“Siamo orgogliosi di rinnovare questa importante collaborazione con la Briantea84 - ha affermato Stefania Tagliabue, Vicesindaco e Assessore allo Sport. Questa convenzione decennale non solo garantisce alla società l’utilizzo del Palazzetto dello Sport PalaMeda, ma rafforza anche il nostro impegno verso lo sport inclusivo e di alto livello. La presenza di Briantea84 a Meda è un valore aggiunto per la Comunità, promuovendo i valori dello sport paralimpico e offrendo un esempio tangibile di come lo sport possa essere un potente strumento di integrazione e crescita personale.”

"Fin dal prim giorno accolti a braccia aperte"

Gianantonio Tomaselli, Presidente di Briantea84, aggiunge:

“Sembra banale dirlo in queste circostanze, ma per noi questa firma significa grande orgoglio. Perché fin dal primo giorno siamo stati accolti a braccia aperte da questa città, ma anche per quanto di bello abbiamo fatto insieme in questi 5 anni. Tante idee e numerosi progetti abbiamo in cantiere e non vediamo l’ora di realizzarli. Sempre con spirito positivo, come il nostro tifo al PalaMeda ci insegna durante ogni singola partita. Sempre con entusiasmo e con il sorriso, siamo pronti per vivere questi 10 anni di storia”.

Una collaborazione, quella tra il Comune di Meda e Briantea84 iniziata da cinque anni, il cui impatto ha permesso alla sua specialità, il basket in carrozzina, di portare questo sport ad alto livello nella Città. Una ricchezza sportiva che Meda sceglie di valorizzare e supportare nel tempo.