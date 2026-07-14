Va a fuoco una automobile posteggiata vicino a dei box

L'incendio ha coinvolto un'automobile posteggiata in un'area parcheggio e si è propagato anche a un fabbricato adiacente

Intervento dei Vigili del fuoco a Concorezzo per l’incendio che ha coinvolto una automobile posteggiata vicino ad alcuni box

L’incendio

Le squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Monza e Brianza sono intervenute nella notte tra domenica e lunedì, poco dopo mezzanotte e mezza, per un incendio che ha interessato un’autovettura parcheggiata in via Cascina Bogardo all’interno di un’area esterna privata, in prossimità di alcuni box e manufatti adibiti a ricovero attrezzi.

All’arrivo delle squadre, le fiamme avevano già coinvolto, oltre al veicolo, parte della copertura di un fabbricato adiacente e una casetta in legno utilizzata come deposito attrezzi. L’intervento ha consentito il completo spegnimento dell’incendio e la messa in sicurezza dell’area, evitando l’ulteriore propagazione delle fiamme alle strutture circostanti.

Sul posto sono intervenute due APS (Autopompe Serbatoio), un’ABP (Autobotte Pompa) e un’Autoscala. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento.