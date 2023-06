Va avanti il servizio infermieristico

Grazie alla sinergia tra Comune di Vimercate e Farmacie comunali proseguirà il servizio infermieristico al centro San Gerolamo e Corte Crivelli

Il servizio infermieristico

La convenzione approvata dalla Giunta comunale nell’aprile scorso con l’Azienda Speciale Farmacie Comunali Vimercatese ha rinnovato fino al 2025 il servizio infermieristico presso presso il Centro San Gerolamo e Corte Crivelli.

Gli ambulatori sono aperti non solo agli ospiti delle due strutture ma anche a tutti i cittadini ultra sessantacinquenni che facciano richiesta di accesso al servizio di assistenza infermieristica ambulatoriale.

Il costo annuale per usufruire dei servizi è pari a 20 euro, sottoscrizione che può essere fatta direttamente presso lo sportello infermieristico. La quota sarà diminuita in proporzione in caso di richiesta in corso d’anno.

I giorni e orari di apertura sono il mercoledì e il venerdì presso il Centro San Gerolamo dalle 9 alle 10 e presso Corte Crivelli sempre mercoledì e venerdì dalle 10,30 alle 12,00.

Le opportunità offerte

Le prestazioni infermieristiche erogate sono molteplici: iniezioni intramuscolari (dietro presentazione della prescrizione medica), rilevazione della pressione arteriosa, rilevazione della frequenza cardiaca, misurazione della glicemia e del colesterolo, rilevazione peso corporeo e piccole medicazioni, test di screening una volta all’anno per ogni utente che ne faccia richiesta e test di controllo periodico della glicemia e del colesterolo, solo su richiesta del medico curante.