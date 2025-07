Va giù la storica casa Rocca

Abbattimento

Demolizione d'urgenza per lo stabile in pieno centro, che rischiava un cedimento strutturale.

Una demolizione spettacolare che ha richiamato l'attenzione di tante persone.

L'abbattimento dello storico stabile in pieno centro

Sono in corso nella giornata di oggi, giovedì 10 luglio, ad Agrate Brianza , le opere di abbattimento di buona parte di uno stabile storico in pieno centro. Si tratta dell'edificio conosciuto come "casa Rocca", lungo via Marco d'Agate, sostanzialmente di fronte all'ex cineteatro Duse. Edificio che in passato ospitava anche parte della nota azienda vinicola Rocca.

Rischio di cedimenti strutturali, demolizione necessaria

Un intervento urgente in quanto lo stabile, di proprietà privata, era interessato da importanti cedimenti strutturali.

I mezzi (in particolare una grossa gru e un grande escavatore) e gli operai si sono quindi messi al lavoro di prima mattina, sotto lo sguardo curioso di tanti passanti. Per rendere possibile l'intervento e garantire la massima sicurezza delle operazioni, il comandante della Polizia locale, Gioacchino Lorenzo, ha firmato un'ordinanza di chiusura del tratto di strada interessato.

Sull'area è prevista la realizzazione di edifici residenziali

Sull'area in questione insiste, da Piano di governo del territorio, un Piano attuativo che prevede la realizzazione di edilizia residenziale.

L'intervento