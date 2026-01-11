Va in pensione dopo 40 anni di lavoro in Comune

Elisabetta Confalonieri, durante il suo servizio in Municipio, ha affiancato sei sindaci

Il 31 dicembre è stato l’ultimo giorno di lavoro per Elisabetta Confalonieri, dipendente storica nella segreteria del Municipio del Comune di Verano: ora dopo 40 anni di servizio è il momento di godersi la pensione.

In pensione dal 1 gennaio

Per ben 40 anni ha lavorato nella segreteria del sindaco e ora per Elisabetta Confalonieri è arrivato il momento della pensione. Il 31 dicembre è stato l’ultimo giorno in ufficio.

La storica dipendente comunale ha affiancato ben sei sindaci nel corso della sua carriera in Municipio e ha incontrato e condiviso il percorso professionale con molti colleghi.

La dipendente comunale

«Ho iniziato con il sindaco Aldo Colciago, poi ho lavorato con Giacomo Ballabio, il sindaco Renato Casati, l’architetto Tagliabue, Massimiliano Chiolo e Samuele Consonni – ha spiegato Confalonieri – sono stati anni molto belli, con tante soddisfazioni e bei ricordi. Per 40 anni ho lavorato fianco a fianco con gli amministratori, ho imparato molto e condiviso tanti momenti importanti della vita amministrativa del paese».

Di Verano, ma residente a Giussano

Confalonieri, originaria di Verano, ma da anno residente a Giussano, si è sempre occupata della segreteria dell’ufficio del sindaco, lavorando nel settore amministrativo.

Prima di Natale, il 12 dicembre, ha voluto festeggiare il suo imminente pensionamento con alcuni dei sindaci con cui ha collaborato e con i colleghi, ringraziando tutti per l’esperienza vissuta in Municipio.

Dal 1 gennaio per l’ex dipendente, sposata, con una figlia da poco convolata a nozze, inizierà una nuova fase della sua vita, durante la quale avrà modo di dedicarsi ai suoi hobby e alla sua famiglia.

«Mi mancherà il mio lavoro, soprattutto le relazioni che negli anni si sono creati con i colleghi, tutti molto professionali e preparati, alcuni de quali sono diventati anche degli amici», ha commentato.

I ringraziamenti del sindaco

Con l’uscita di Confalonieri dall’ultimo piano del Municipio, «colonna portante» dell’attività amministrativa e organizzativa del primo cittadino, si aprirà un nuovo scenario per la macchina amministrativa di via Sauro.

«Il 2026 si presenta come un anno di importanti novità per il nostro Comune – ha spiegato il sindaco Consonni – Salutiamo con affetto Elisabetta Confalonieri che, dopo oltre quarant’anni di servizio – di cui gli ultimi dieci trascorsi collaborando al mio fianco – conclude il suo percorso professionale e va in pensione. A lei va il mio più sincero ringraziamento e un abbraccio affettuoso: l’eredità che lascia non è fatta soltanto di pratiche e adempimenti, ma soprattutto di relazioni e umanità».

Riorganizzazione degli uffici

Significativi cambiamenti interessano anche l’Ufficio Tecnico Comunale: «Anche Roberta Brambilla lascia definitivamente il servizio e le auguriamo un buon viaggio verso le nuove avventure che l’attendono – ha aggiunto il sindaco – Al suo posto accogliamo Laura Pesce, alla quale rivolgo un sentito in bocca al lupo, insieme al nuovo arrivato Alfonso Fasanella, che andrà a completare l’organico dell’ufficio. Un anno che si apre dunque all’insegna del cambiamento, con gratitudine per chi ha dato tanto e con fiducia verso chi inizia ora un nuovo cammino al servizio della comunità».