Va in pensione l'artefice della riqualificazione di Villa Borromeo

Dopo 42 anni di lavoro (e 85 giorni di ferie regalate al Comune) il 62enne funzionario comunale Roberto Parolini raggiunge la pensione

Ancora poche settimane di lavoro e poi, dal prossimo 28 febbraio 2022, (con ben 85 giorni di ferie donate al Comune) l’artefice del grande restauro di Villa Borromeo di Arcore raggiungerà la meritata pensione dopo 42 anni di lavoro non solo in città (talvolta anche di domenica, rinchiuso nel suo ufficio) , ma anche nei Comuni di Concorezzo, Brugherio e Villasanta.

Va in pensione Roberto Parolini

Lui è il 62enne architetto Roberto Parolini, attuale responsabile Settore Gestione del Territorio del municipio arcorese e volto conosciuto non solo in città, ma soprattutto a Concorezzo dove è nato, cresciuto e dove ricopre il ruolo di presidente dell’Azione cattolica e dove pratica volontariato attivo in parrocchia, nel Consiglio pastorale parrocchiale e decanale.

Diploma di geometra e laurea in architettura, Parolini iniziò a svolgere la sua professione a "casa" sua nell’ufficio tecnico di Concorezzo.

Iniziò la carriera in Comune nel 1993

"Il primo gennaio del 1980 iniziai a lavorare nel mio Comune di residenza e vi rimasi fino al 1993 - ha sottolineato Parolini, raggiunto nel suo ufficio di Largo Vela la scorsa settimana - Stiamo parlando di quarant’anni fa, era un altro mondo. Ricordo come fosse oggi che i computer stavano arrivando in Comune mentre io, per anticipare i tempi, decisi di comprarlo utilizzando parte dei miei risparmi. Spesi 5 milioni di lire di allora per tenermi aggiornato. Feci un corso di Autocad che mi servì tantissimo. Successivamente, dal 1993 e fino al 2001, ho svolto la professione a Brugherio, mentre dal 2001 al 2010 a Villasanta e da allora ad oggi ad Arcore. Qui in città arrivai durante l’ultimo anno del mandato di Marco Rocchini... ".

L'omaggio del sindaco Bono

"Purtroppo ho avuto il piacere di collaborare con Parolini soltanto per pochi mesi, ma non posso che ringraziarlo per l’impegno e la dedizione - ha sottolineato il sindaco Maurizio Bono - E’ un vero stacanovista che ha regalato quattro mesi di ferie al Comune. L’ho visto lavorare nel suo ufficio anche di domenica. Davvero un dipendente comunale modello, ce ne fossero come lui...".

...e dell'ex primo cittadino Rosalba Colombo

Parole al miele anche quelle dell’ex sindaco Rosalba Colombo.

"Ho potuto apprezzare la sua grande ed intelligente professionalità durante tutti i 10 anni del mio mandato - ha sottolineato l'ex primo cittadino Rosalba Colombo - Non è mai stato la grigia figura del funzionario bensì una persona “ luminosa”, preparata e incredibilmente appassionata del suo lavoro. Porterò per sempre con me i due meravigliosi anni passati fianco a fianco durante il periodo di restauro della Villa. Senza Parolini al mio fianco tutto sarebbe stato molto più difficile. Ha saputo dire dei “no” supportati da ragionamenti basati su norme e regole, ha saputo suggerire alternative valide".

