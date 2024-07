La scuola primaria Bagatti Valsecchi di Varedo saluta un pezzo di storia. La settimana scorsa è andato in pensione Luigi Arcerito, storico collaboratore scolastico entrato nel cuore di tutti per la sua simpatia, disponibilità, gentilezza, umanità e professionalità.

Va in pensione lo storico collaboratore della Bagatti

Nei due decenni trascorsi nel plesso di piazza Biraghi, Arcerito ha visto passare intere generazioni di bambini che a loro volta sono diventati genitori degli alunni negli anni successivi oppure insegnanti. Di origine siciliana, ha lavorato in Germania, Francia e Belgio prima di rientrare in Italia dove ha svolto la mansione di cuoco a Milano, poi nel 2002 è diventato collaboratore scolastico a Varedo. Per 22 anni ha lavorato accanto ad Agata, sua moglie, condividendo le stesse mansioni, responsabilità, soddisfazioni e fatiche. Una coppia inseparabile.

«Volevamo restare solo un paio d’anni e poi tornare in Sicilia, invece sono nati i nostri figli e siamo diventati pure nonni» scherza Luigi, che si racconta con la semplicità e l'umiltà di chi ha sempre lavorato per la propria famiglia e per il bene comune, offrendo competenza, passione, rispetto e responsabilità.

La festa

Un congedo dal lavoro che è stato festeggiato con un pranzo ricco di convivialità ed emozioni. A salutare e ringraziare Luigi c’erano anche i suoi famigliari, i colleghi, i docenti della primaria, il personale di segreteria, gli ultimi tre dirigenti che si sono succeduti alla guida dell’Istituto comprensivo Bagatti Valsecchi, il sindaco Filippo Vergani e alcuni esponenti dell’Amministrazione comunale.

Il dirigente scolastico Massimo Morselli ha sottolineato la dedizione e l’impegno di Arcerito.

«Punto di riferimento per bambini, genitori, docenti e colleghi, Luigi ha saputo creare un senso di appartenenza e di comunità che riusciva a contagiare tutti. Oltre al ruolo ricoperto è stato per più anni responsabile della sicurezza, ha collaborato con la scuola per la realizzazione di importanti progetti rivolti agli alunni mettendo in campo le sue competenze acquisite come volontario della protezione civile» hanno ricordato dirigente e insegnanti.

Con Cristina Tau, vicaria del preside e assessore, c’è un rapporto speciale:

«Luigi è stato, per me, per la scuola, un grande collaboratore ed è diventato un amico. Non sarà facile non ritrovarlo nei corridoi della nostra primaria Bagatti con il suo entusiasmo e la sua disponibilità. Ha sempre sostenuto le nostre attività e ha sempre amato il suo lavoro, ci ricorderemo di lui in “sella” alla sua lavapavimenti , ma soprattutto sentiremo ancora nei nostri cuori il suo: ”Buongiorno Maestra!”»

Ora per Luigi un po’ di meritato riposo, farà il nonno quasi a tempo pieno e continuerà il suo impegno nella Protezione civile iniziato ben 18 anni fa.