Vacanze di lavoro alla Caritas per un gruppo di studenti di Azione Cattolica

Estate di lavoro e volontariato a Giussano per un gruppo di ragazzi della ACS (Azione Cattolica Studenti) della diocesi di Milano.

Lavoro e volontariato in estate

Un gruppo di giovani della diocesi di Milano, la scorsa settimana, sono stati ospiti all’oratorio di Giussano per svolgere una serie di lavoretti nelle sedi di diverse associazioni giussanesi. Per loro è stata una estate di lavoro e volontariato. I ragazzi, una quarantina, hanno scelto di vivere il periodo di vacanze in modo diverso dal solito, mettendosi a disposizione degli altri. Si sono improvvisati imbianchini e hanno ritinteggiando muri cancellate, sistemato locali oltre a svolgere diverse attività educative a fianco di associazioni e case famiglia.

Imbianchini alla Caritas

Uno dei gruppi di studenti è stato destinato anche alla Caritas: i ragazzi hanno scrostato muri, rinfrescato e pulito il magazzino, liberato i canali pluviali dalle foglie, smistato e catalogato i tanti libri che sono stati regali ai volontari.

«Li ringraziamo per l’impegno e la disponibilità dimostrata in questi giorni, rinunciando a parte delle proprie vacanze estive per dare una mano in diversi ambiti; sono stati un esempio di solidarietà e carità. Sono stati di aiuto concreto e materiale», ha spiegato la presidente della Caritas Lucia Motta.

La festa all'oratorio

Tanto lavoro ma anche una bella esperienza di condivisione tra loro e di incontro con la comunità giussanese: mercoledì 28 agosto si è infatti svolta, sempre all’oratorio, una «salamellata», organizzata e gestita dai ragazzi aperta però alla città. Sono stati invitati i volontari e membri delle varie associazioni presso le quali i giovani hanno lavorato in questa settimana. Una serata di festa molto apprezzata da tutti.

Questo tipo di esperienza, la prima che si è svolta a Giussano, è stata portata avanti dai ragazzi dell’azione cattolica, tutti studenti delle scuole superiori e dell’università.