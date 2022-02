Vaccinata con tre dosi, ma è ancora senza Green pass

Vaccinata con tre dosi, ma è ancora in attesa di ricevere il Green pass. E' una vicenda surreale quella che vede protagonista una donna di Concorezzo.

E’ regolarmente vaccinata con tre dosi, eppure non riesce a ricevere il tanto agognato Green pass. Ha del surreale la vicenda vissuta da Elena Ilinca, operatrice socio sanitaria operativa da ormai 17 anni a Villa Teruzzi.

"Ho ricevuto la terza dose del vaccino lo scorso 18 ottobre, ma da allora non ho ricevuto alcun Green pass - spiega la donna - Eppure è tutto regolare, le carte parlano chiaro. Lavorando in una Rsa sono stata tra le prime a ricevere il vaccino: la prima dose mi è stata somministrata il 19 gennaio 2021, la seconda il 9 febbraio e la terza 18 ottobre. Tutte e tre le dosi mi sono state somministrate direttamente a Villa Teruzzi, come accaduto per tutti i dipendenti della struttura".