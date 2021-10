Vaccinazione antinfluenzale a Usmate: come prendere appuntamento e dove effettuarla

A Villa Scaccabarozzi

A novembre e dicembre i Medici potranno utilizzare gli spazi messi a disposizione dal Comune

Come avvenuto anche lo scorso anno, in occasione della campagna vaccinale antinfluenzale l’Amministrazione Comunale di Usmate Velate mette a disposizione dei medici del territorio gli spazi pubblici situati in Villa Scaccabarozzi.

Vaccinazione antinfluenzale a Usmate

Sulla base del calendario definito da ciascun Medico di Medicina Generale, la campagna vaccinale antinfluenzale vedrà la presenza a Velate dei medici Fernando Riso, Simonetta Brambilla, Francesca Bassani, Daniele Origo, Chiara Penati.

Quando sarà possibile farla

Le vaccinazioni – compatibilmente con le dosi da somministrare – si terranno sabato 13, 20 e 27 novembre e sabato 4 dicembre dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. L’eventuale data di recupero è prevista per sabato 11 dicembre.

“Come accaduto anche lo scorso anno e per far fronte al periodo straordinario che stiamo vivendo, l’Amministrazione Comunale ha deciso di mettere gratuitamente a disposizione spazi compatibili con le esigenze logistiche e organizzative della campagna antinfluenzale offrendo la propria completa disposizione ai medici del territorio – afferma Lisa Mandelli, sindaco di Usmate Velate – Grazie al supporto del nostro Gruppo di Volontari di Protezione Civile, il Comune metterà a disposizione uno spazio adeguato all’importante campagna che vedrà coinvolte le persone più anziane”.

Come prendere appuntamento

All’esterno della Villa Scaccabarozzi sarà presente il personale della Protezione Civile che regolerà i flussi delle persone dando ogni ulteriore informazione utile. Si ricorda che la vaccinazione è gratuita e verrà effettuata solo su appuntamento. Di conseguenza, potrà recarsi in Villa Scaccabarozzi solo chi ha già provveduto a concordare col proprio medico giorno e orario di vaccinazione.

Per prenotare il vaccino, è possibile scrivere al proprio medico ai seguenti indirizzi:

Dott. Fernando Riso: riso.vaccini@gmail.com

Dott. Daniele Origo: origo.vaccini@gmail.com

Dott.ssa Chiara Penati: penati.vaccini@gmail.com

Solo in caso di impossibilità ad utilizzare la email, è possibile lasciare la richiesta di prenotazione nella cassetta all’esterno degli studi medici indicando: nome, cognome, data di nascita, medico, numero telefonico.

Per le dottoresse Francesca Bassani e Simonetta Brambilla, le prenotazioni saranno possibili:

- Per pazienti OVER 65: dalla prima settimana di Novembre iscrizione presso la farmacia Rossi di Velate

- Per pazienti UNDER 65 con patologia cronica: contattare direttamente Dott.ssa Bassani e Dott.ssa Brambilla