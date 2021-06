Vaccinazioni a domicilio, la Protezione civile di Usmate Velate in prima linea

I volontari del gruppo di Protezione civile di Usmate Velate saranno in prima linea domani, giovedì 10 giugno, per supportare la presenza del Camper di Areu nei Comuni del Vimercatese. L’iniziativa avrà l’obiettivo di completare le vaccinazioni a domicilio delle persone allettate cui manca ancora la somministrazione della dose di siero anti-Covid.

Per la piena riuscita dell’operazione (cui è possibile accedere esclusivamente se si è stati pre allertati da ATS) si è tenuto nelle scorse ore un tavolo tecnico a cui ha partecipato anche il sindaco di Usmate Velate, Lisa Mandelli.

"Abbiamo messo a disposizione il nostro Gruppo Comunale di Protezione civile per svolgere un altro importante compito nel contrasto alla pandemia. Ho sempre seguito da vicino la problematica delle persone allettate, anche sollecitando formalmente ad ATS le vaccinazioni, e comunicando progressivamente, grazie al supporto dei medici di Medicina Generale, i nominativi di chi non era stato ancora raggiunto dalla campagna vaccinale. Sappiamo che le vaccinazioni rappresentano un passo fondamentale per fermare il contagio, di conseguenza è prioritario che tutte le persone allettate siano messe in sicurezza quanto prima. Il miglioramento della situazione attuale è evidente, gli attuali positivi a Usmate Velate rimangono 8 ma occorre rimanere prudenti”.