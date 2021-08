Vaccinazioni Covid in farmacia: da oggi si parte a Monza e Cesano

Vaccinazioni Covid in farmacia: da oggi, martedì 3 luglio 2021 si parte a Monza e Cesano Maderno. E' infatti ai blocchi di partenza la fase sperimentale di somministrazione del vaccino anti-Covid19 presso le 21 farmacie individuate da Regione Lombardia.

Per quanto riguarda la nostra provincia le due farmacie individuate sono la Farmacia Manzoni a Monza (in via Manzoni 14/16) telefono 039383842 e email vaccini.farmaciamanzoni@gmail.com; e la farmacia Dante a Cesano Maderno (in via Roma) telefono 0362502098 - email farcocchi@enterpoint.it

Chi può usufruire di questo servizio

L’iniziativa è rivolta agli over 60 non ancora vaccinati. Ciascuna farmacia metterà a disposizione un’agenda specifica organizzata secondo criteri condivisi con Regione Lombardia al fine di evitare lo spreco di dosi. Il cittadino che intende aderire dovrà prenotarsi direttamente presso la Farmacia aderente.