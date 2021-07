Vaccini, in consegna al San Gerardo e a Vimercate 8.000 dosi

Oggi, venerdì 2 luglio 2021, saranno consegnate al San Gerardo di Monza e all'Asst Vimercate, 8mila dosi di vaccini Moderna.

Vaccini in consegna a Monza e Vimercate

Sono in fase di consegna oggi, venerdì 2 luglio 2021 8mila dosi di vaccino Moderna all'ospedale San Gerardo di Monza e all'Asst Vimercate. A occuparsi della consegna saranno i furgoni del corriere di Poste Italiane Sda. I mezzi, alcuni attrezzati con celle frigorifere hanno preso in carico i vaccini a Piacenza questa mattina per poi raggiungere le struttura della provincia.

Oggi in Lombardia consegnate 127mila dosi

Le dosi di vaccino anti-Covid consegnati a Monza e Vimercate non saranno gli unici portati a destinazione oggi dal corriere di Poste Italiane Sda. In collaborazione con l'Esercito Italiano è infatti in programma la consegna in Lombardia di 92mila dosi di vaccini Moderna e di 35mila dosi di Johnson & Johnson.