Valanga di multe per il mancato rispetto della Zona a traffico limitato in centro. Gli orari e i giorni in cui vige il divieto di transito in piazza Marconi a Nova Milanese sembra non siano stati ancora ben recepiti dagli automobilisti.

Valanga di multe per la Ztl, quasi dieci al giorno

Lo testimonia il fatto che dai dati raccolti dalla Polizia Locale sono state circa duemila le infrazioni rilevate dalla telecamera nei primi quattro mesi del 2024, da gennaio ad aprile, con una media quotidiana di quasi dieci sanzioni nei giorni feriali. Il numero va ad aumentare nei festivi e la domenica, quando in piazza è vietato il transito dei veicoli per tutto il giorno.

Questi dati hanno particolarmente colpito il comandante della Polizia Locale Cosimo Tomasso: «Pensavamo a numeri elevati nella fase iniziale e invece, a distanza di mesi, continuiamo a vedere veicoli che non rispettano il divieto di transito - ha notato - la Zona a traffico limitato è stata istituita tre anni fa, eppure ci sono persone, anche novesi, che sostengono di non esserne a conoscenza, oppure di non aver visto i cartelli. Quando è stato installato il varco elettronico a ottobre siamo partiti con una fase di pre esercizio che abbiamo allungato da trenta a quaranta giorni proprio per abituare le persone ma ancora non ci siamo».

La Ztl in piazza Marconi è attiva già da tre anni ma fino a pochi mesi fa la strada veniva chiusa con una transenna, pertanto gli automobilisti che venivano multati erano quelli colti sul fatto dalla pattuglia quando veniva organizzato un posto di controllo. Poi a dicembre è entrato in funzione il varco elettronico, dopo un periodo di rodaggio.

Il divieto di transito con i veicoli a motori non è consentito da lunedì a venerdì dalle 19 alle 9 del giorno successivo, dalle 19 del sabato alle 9 del lunedì successivo, dalle 0 alle 24 dei giorni festivi infrasettimanali.

All’ingresso di piazza Marconi un pannello luminoso indica i periodi nei quali la Ztl è attiva o non attiva. La presenza del varco è segnalata con un cartello anche lungo via Marconi.

Per i residenti o in particolari casi documentati, la Polizia Locale può rilasciare l’autorizzazione al transito registrando nel sistema di gestione del varco il numero di targa del veicolo autorizzato.