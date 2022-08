Valassina: contro il traffico Desio dice sì a un tavolo di coordinamento tra i comuni

Valassina: contro il traffico Desio accoglie la proposta di Lissone e dice sì a un tavolo di coordinamento.

Valassina: contro il traffico Desio dice sì a un tavolo di coordinamento

Il Comune di Desio accoglie la proposta inviata dal comune di Lissone ai comuni attraversati dalla Strada Statale 36 per la costituzione di un tavolo di coordinamento territoriale su questa infrastruttura fondamentale per il collegamento ed il legame tra la città di Lecco ed il capoluogo Lombardo. La SS36, pur rappresentando un elemento di sviluppo e comunicazione nell’asse nord-sud da Milano a Lecco, è nello stesso tempo portatrice di molteplici problemi legati al corretto flusso del traffico. Nel tratto tra le città di Giussano e Monza infatti, acquista le caratteristiche di una vera e propria “autostrada urbana” con molteplici innesti e punti di criticità elevati, la cui gestione, demandata ai comuni, non sempre trova risposte efficaci.

"Importante intervenire con un approccio più ampio"

Dal Comune di Desio gli amministratori fanno presente: "In questo contesto risulta fondamentale, sia per i cittadini che le per le attività commerciali e industriali, individuare soluzioni efficaci ed efficienti per la fluidificazione del traffico nelle aree di innesto alla SS36. Soluzioni che devono necessariamente passare da un approccio che travalica i confini prettamente comunali per essere affrontati in scala territoriale, con una visione più ampia".

Invito ad aderire anche agli altri comuni

L’Amministrazione Comunale di Desio si augura che gli altri comuni coinvolti diano la propria adesione al tavolo tecnico, "così da trovare soluzioni condivise anche con il coinvolgimento attivo di Regione Lombardia, ANAS e Provincia di Monza e Brianza. Questo permetterebbe inoltre di attingere a specifiche risorse economiche atte a perseguire le migliori soluzioni progettuali per migliorare gli innesti sulla SS 36, anche in previsione delle prossime Olimpiadi invernali 2026".