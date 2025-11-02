La Fc Paderno Dugnano che ha in gestione l’impianto di viale Brianza da settembre ha intenzione di realizzare ambienti coperti e un «hangar box» che può ospitare cento persone

Tre nuove strutture coperte per ampliare l’offerta a supporto dei campi da gioco nel centro sportivo di viale Brianza a Varedo. Tra gli obiettivi c’è anche quello di renderlo un polo di riferimento per il calcio femminile.

Valera, nuove strutture per migliorare il centro sportivo

La società Fc Paderno Dugnano, che da settembre gestisce l’impianto al quartiere Valera, svela i progetti per il futuro che includono alcune migliorie alla struttura. Proposte che erano incluse nell’offerta tecnica con cui la società ha partecipato al bando del Comune ottenendo poi l’assegnazione degli spazi.

Un paio di anni fa il Comune ha rifatto completamente gli spogliatoi e ora la Fc Paderno Dugnano vuole sfruttare le potenzialità offerte dagli spazi meno utilizzati del comparto.

«Il centro sportivo di viale Brianza ha la fortuna di avere due campi vicini ma gli spazi adiacenti non sono molto utilizzati, perciò abbiamo pensato di realizzare delle strutture coperte» ha spiegato la presidente Carola Anzalone. Una, di piccole dimensioni, a lato del campo a 11 in erba che potrebbe essere utilizzata come luogo di ritrovo, con copertura in alluminio. Poi un «hangar box» vicino al campo in sintetico. «Potrà essere utilizzato per gli allenamenti al coperto o per altri progetti, come un bar ristoro o un luogo per incontri dato che potrà ospitare un centinaio di persone – ha continuato la presidente – a fine novembre dovremmo già vedere le prime strutture».

Un centro con “enormi possibilità di sviluppo”

Un centro sportivo che secondo la Fc Paderno Dugnano ha enormi possibilità di sviluppo. «In questo impianto si allena tutto il settore giovanile, fino agli under 14, il settore femminile invece si allena sui campi di Paderno Dugnano e qui disputa le partite – ha ricordato Anzalone – per ora abbiamo qui circa 150 bambini e ragazzi, che non sono pochi se si tiene conto che abbiamo iniziato la nostra attività in questo impianto a settembre ma siamo in crescita perché anche in questi giorni continuano ad arrivare nuovi ragazzi, anche dai paesi limitrofi».

Per il calcio femminile è stato già fissato un appuntamento importante: a febbraio 2026 il campo di viale Brianza ospiterà la Goleador Cup per le categorie under 13 e a fine giugno inizierà il camp estivo del Valencia Cf, società di cui la Fc Paderno Dugnano è Technical partner.

(in copertina il progetto con le migliorie che la Fc Paderno Dugnano ha intenzione di attuare al centro sportivo di viale Brianza)