La 60enne è la prima donna alla guida del sodalizio e succede a Pietro Albergoni

Il 22 aprile 2026 l’assemblea dei delegati di Auser Monza e Brianza, sulla base della proposta presentata da Tiziana Scalco (presidente di Auser Lombardia), ha eletto Vanda Berra nel ruolo di presidente.

Vanda Berra eletta presidente di Auser Monza e Brianza

È la prima donna che diventa presidente provinciale da quando è stata fondata Auser in Brianza. La nuova presidente ha 60 anni ed è sposata da 40 anni con Francesco.

Il passaggio di testimone avviene a seguito della nomina del presidente uscente, Pietro Albergoni, a vicepresidente di Auser Lombardia. Dopo aver guidato l’associazione provinciale negli ultimi anni, Albergoni porterà ora la propria esperienza a livello regionale, contribuendo al rafforzamento delle attività e della rete associativa in un contesto sociale in continua evoluzione.

Vanda Berra, residente a Desio, vanta un lungo percorso professionale e un forte impegno civico e associativo. Cresciuta in un contesto familiare attento ai temi della partecipazione sociale e della solidarietà, ha ricoperto ruoli significativi nel mondo cooperativo e istituzionale, tra cui la presidenza dei soci Coop di Desio, la vicepresidenza della Cooperativa Martiri della Libertà ed anche alcuni anni in Consiglio comunale di Desio.

Iscritta ad Auser dal 2016 presso Auser Insieme “Erminia Sala” di Desio, nel 2023 ne è diventata presidente. L’esperienza diretta nei servizi di accompagnamento le ha permesso di conoscere da vicino i bisogni delle persone e del territorio.

Le parole della neopresidente

“Il nostro obiettivo – ha dichiarato la neoeletta presidente – è rafforzare il lavoro di squadra e costruire una rete sempre più solida, dove la parola d’ordine sia aiutarci per aiutare chi ha più bisogno: le persone anziane, fragili, sole e non autosufficienti”.



Hanno portato i saluti e garantito l’impegno verso una rafforzata collaborazione Walter Palvarini (segretario generale della Cgil di Monza e Brianza) e Bruno Pietroni (segretario generale Spi Cgil Brianza).

Auser Monza e Brianza ringrazia Pietro Albergoni per il lavoro svolto e gli augura buon lavoro per il nuovo incarico, dando il benvenuto a Vanda Berra alla guida dell’associazione.