Vandali scatenati: danneggiata anche la stele di Gino Strada

Prima le facciate del Municipio imbrattate e i rifiuti abbandonati in piazza. Poi la stele dedicata a Gino Strada sita nel parco di Villa Borgia di Usmate Velate vandalizzata in maniera vergognosa.

Danneggiata la stele di Gino Strada

Settimana da dimenticare per la comunità di Usmate Velate, vittima di alcuni spiacevoli episodi che hanno in comune un triste filo rosso intrecciato di maleducazione, inciviltà e scarso (per non dire nulle) senso civico. A partire proprio dalla targa, intitolata alla memoria del fondatore di Emergency e posata all’ingresso del Parco Borgia, distrutta senza un perché da qualche teppista che, evidentemente, non ha trovato di meglio da fare che prendersela con un piccolo monumento, segno di memoria e gratitudine, che l’Amministrazione aveva deciso di inaugurare meno di tre anni fa, nell’agosto del 2022 alla presenza anche della moglie di Gino Strada, Simonetta Gola.

La denuncia del sindaco

Un episodio, avvenuto probabilmente nella notte tra ieri, venerdì, e oggi, sabato 31 maggio: