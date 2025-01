Vandalismi di Capodanno a Villasanta: autori beccati e sanzionati

Qualcuno aveva acceso fuochi d'artificio in piazza Europa a Villasanta, sfiorando auto e veicoli parcheggiati; altri, invece, avevano fatto esplodere una bomba carta proprio davanti al Municipio rischiando di provocare danni ben più gravi. C'è voluto qualche settimana, ma alla fine tutti gli autori dei vandalismi sono stati identificati e sanzionati.

Vandalismi di Capodanno a Villasanta

A incastrare le loro gesta sono state le telecamere posizionato nei luoghi nevralgici della città, che di fatto hanno permesso ai Carabinieri e alla Polizia locale di risalire allo loro identità. In primis al responsabile del fuoco acceso a due passi dal Comune nella notte di Capodanno che ha anche danneggiato alcune mattonelle della piazza. Quello che inizialmente sembrava essere stato un falò, si è scoperto che in realtà era una vera e propria bomba carta, che però non è esplosa nel modo corretto e fortunatamente non ha causato gravi danni. L'autore, comunque, è stato sanzionato con una multa da 200 euro e denunciato dalle Forze dell'ordine della città. A lui verrà chiesto il risarcimento dei danni causati.

A Natale fuochi d'artificio illegali

Alla vigilia di Natale, invece, qualcuno aveva pensato (male) di accendere una "torta" di fuochi d'artificio nella piazza del mercato, rischiando seriamente di colpire le auto parcheggiate e le abitazioni prospicienti. Anche in questo caso le telecamere hanno fatto il proprio dovere incastrando i responsabili. E gli agenti del comandante Maurizio Carpanelli hanno elevato pesanti contravvenzioni, così come è arrivata la denuncia da parte dei Carabinieri.

Il ruolo delle telecamere

Fondamentale, in questo caso, il lettore delle targhe che ha permesso di "beccare" l'auto con la quale gli autori si erano portati in piazza: