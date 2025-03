Vandalismo no vax alle sedi del Giornale di Vimercate e del Giornale di Carate

Un vile attacco vandalico, compiuto di notte, per non farsi vedere né riconoscere: è quello subito dal Giornale di Vimercate e dal Giornale di Carate da parte dei no vax

L'imbrattamento al Giornale di Carate

Quando i colleghi sono arrivati, prima delle 7, nella sede di corso Libertà del Giornale di Carate si sono trovati di fronte la sgradita (non tanto per i contenuti, che non meritano neppure un commento perché evidenziano solo come nessuno degli autori abbia mai aperto né tantomeno letto il Giornale di Carate, quanto per lo scempio al muro) sorpresa.

Tutto il tratto di muro dove sono presenti gli ingressi e le finestre della redazione e quello che si affaccia sul parchetto era stato vandalizzato dal simbolo no vax ripetuto quattro volte per chiarire il concetto e dalla scritta "Voi bugiardisti negate verità come nazisti". Che dire? Niente, al di là della tirata d'orecchi per una sintassi raffazzonata e per questo suggeriamo agli autori di riprendere il libro di grammatica della primaria, non c'è nulla da dire.

Stesso copione al Giornale di Vimercate

La scoperta al Giornale di Vimercate è stata fatta qualche minuto più tardi. In via Cavour sono comparsi sulla vetrina di ingresso e sui muri il solito simbolo no vax e una scritta che per lo meno ha la decenza di non richiamare il Terzo Reich: "No giornalisti ma bugiardisti".

Almeno in questo caso non è stata attentata la lingua italiana...

In entrambi i casi sarà presentata denuncia ai Carabinieri, con la speranza che le telecamere presenti sia a Carate sia a Vimercate possano aiutare gli inquirenti a risalire agli autori dei due gesti.

Quanto al resto sono scritte e accuse che non toccano minimamente l'attività delle due redazioni, spiace solo per i caratesi e i vimercatesi che hanno visto una parte della loro città deturpata

A Vimercate colpito anche il cimitero

Nella stessa notte, tra domenica e lunedì, sempre a Vimercate la stessa mano ha colpito anche sui muri dell'ingresso laterale (via Burago) del cimitero del capoluogo.