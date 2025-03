Vandalizzata e bruciata la Madonnina di Passirano

Distrutta e data alle fiamme. Nel mirino dei vandali è finita la "Madonnina del Risciu", edicola votiva che si trova nei campi di Passirano, frazione di Carnate.

Vandalizzata e bruciata la Madonnina

A darne notizia sono stati alcuni cittadini che ogni giorno transitano lungo i sentieri del Parco Pane, nel territorio di Carnate. Sono stati loro ad accorgersi di quanto accaduto segnalando immediatamente l'increscioso episodio. La Madonnina, che si trova a un centinaio di metri dopo aver imboccato un sentiero che parte da via Gargantini, in frazione Passirano, è stata bruciata e distrutta. Ignoti, al momento, gli autori di un gesto a dir poco vergognoso oltre che blasfemo.

Lo sdegno della comunità

Un gesto che non è passato inosservato, ma che anzi ha provocato lo sdegno e la condanna della comunità carnatese e non solo. Sono moltissime, infatti, le persone che percorrono i sentieri all'interno dell'area verde, fedeli e non, ma che hanno sempre nutrito grande rispetto per l'icona della Madonnina, chiamata "del Risciu" (del ruscello) per la vicinanza con il Molgora che transita a pochi metri di distanza. Devozione testimoniata anche dai numerosi rosari appesi all'edicola, che invece sono rimasti intatti.