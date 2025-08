Vandalismo

Raid al parchetto nella notte tra mercoledì e giovedì della scorsa settimana: ignoti hanno distrutto la statua della Vergine Maria in cemento bianca venerata da tanti brioschesi

Raid vandalico al parchetto di via Aldo Moro a Briosco. Nel notte tra mercoledì e giovedì della scorsa settimana, ignoti hanno preso di mira la statua della Madonnina, distruggendola in tre parti e lasciata abbandonata a terra.

Vandalizzata la Madonnina in via Aldo Moro

I residenti della zona, molto legati a questo luogo speciale, non solo per i brioschesi ma per tutti coloro che sono soliti fermarsi per rivolgere una preghiera, si sono risvegliati con l’amaro in bocca e con tanta rabbia per quanto accaduto.

Una bravata? Certamente un atto di poco gusto che, prontamente segnalato, il primo cittadino, Antonio Verbicaro, si è immediatamente attivato per far ripristinare e riportare la Madonnina nel suo splendore originale.