La Segreteria Provinciale della Lega: "Vogliamo abbracciare idealmente i militanti e i sostenitori: il vostro impegno quotidiano tra la gente è la risposta più forte"

La Segreteria Provinciale della Lega di Monza e Brianza esprime sincera vicinanza alla Sezione colpita dalle scritte con vernice spray (“Lega Salvini e lascialo legato”) comparse all’esterno della sede di Cornate d’Adda e piena solidarietà al Segretario Federale Matteo Salvini.

Vandalizzata la sede della Lega di Cornate d’Adda. Lega MB: “Solidarietà alla Sezione e al Segretario Federale dopo l’atto vandalico”

“Condanniamo l’accaduto, ma soprattutto vogliamo abbracciare idealmente i militanti e i sostenitori: il vostro impegno quotidiano tra la gente è la risposta più forte. Restiamo uniti, sereni e concentrati sul lavoro per il territorio, nel rispetto delle regole e del confronto civile”.

Il Segretario Provinciale Fabio Ghezzi aggiunge:

“Alla Sezione va la nostra solidarietà più calorosa: siete la nostra forza. Un pensiero di vicinanza al Segretario Federale Matteo Salvini, purtroppo reiteratamente vittima di questi atteggiamenti vili. Non ci faremo trascinare sul terreno dello scontro, soprattutto in momento delicato come questo, come abbiamo visto nelle terribili immagini giunte dagli Stati Uniti: trasformiamo questo episodio in energia positiva per servire meglio i cittadini, con rispetto, ascolto e risultati concreti.”

In merito sono intervenuti anche il capogruppo della Lega in Regione Lombardia Alessandro Corbetta ed i parlamentari brianzoli Andrea Crippa e Massimiliano Romeo.

Per Corbetta:

“Episodi come questo rivelano il clima d’odio che certa sinistra alimenta contro le forze identitarie e conservatrici. Un clima che in America ha portato persino all’omicidio di Charlie Kirk, colpevole – per i custodi del pensiero unico woke – di promuovere il libero confronto nelle università. Chi fugge dal dibattito si rifugia in vandalismi e minacce anonime, che però non intimoriscono né i militanti della Lega di Cornate né il nostro Segretario Federale, cui ribadisco vicinanza e solidarietà. La nostra azione politica non si ferma: queste intimidazioni ci ricordano soltanto da che parte stare, quella del buonsenso.

Secondo l’Onorvole Andrea Crippa:

“Il dissenso si esprime con le idee, non con la vernice. Chi minaccia perde; chi costruisce vince. Le scritte con spray fuori dalla sede della Lega di Cornate, a cui va tutta la mia vicinanza, non ci fermano: con Matteo Salvini andiamo avanti sereni, tra la gente, ai gazebo, con rispetto e risultati. C’è chi imbratta i muri, e c’è chi come noi li pulisce, lavorando meglio.”

Chiude il Senatore Massimiliano Romeo:

“Il gesto è grave, la nostra reazione è semplice: restare compatti, pacifici e concreti. Continuiamo a far parlare i risultati. Piena solidarietà alla sezione e un abbraccio ai militanti. Condanniamo l’atto vandalico, ma niente polemiche: la risposta è il lavoro quotidiano per Monza e Brianza, al fianco di Matteo Salvini, con ascolto, rispetto e sicurezza.”