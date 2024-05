Vandalizzate nella notte le vetrine delle sedi di Forza Italia e Fratelli d'Italia 

Un grave atto vandalico si è verificato questa notte a Giussano. La scoperta è avvenuta questa mattina, martedì 7 maggio.

Ignoti hanno imbrattato le vetrine delle sedi di Forza Italia e Fratelli d'Italia a Giussano con scritte e insulti.

Prontamente nella tarda mattinata i vertici provinciali dei due partiti hanno diffuso una nota alla stampa condannando duramente l'accaduto:

“Vogliamo esprimere la nostra ferma condanna per gli atti vandalici contro le sedi di Forza Italia e Fratelli d’Italia a Giussano, gesti che esprimono sentimenti di violenza, odio e vigliaccheria che nulla hanno a che fare con la competizione politica - fanno sapere il Segretario Provinciale di Forza Italia Luca Veggian e il Presidente Provinciale di Fratelli d’Italia Roberto Ceppi.

"Le idee diverse - aggiungono i due esponenti politici - non possono giustificare un attacco così intriso di odio e intolleranza, un gesto di una bassezza e mancanza di rispetto così grande verso militanti, volontari e candidati che altro non vogliono se non il bene per il futuro di Giussano. Quello che si è verificato questa notte a Giussano è sconcertante e deplorevole, fatti come questi non devono assolutamente accadere in un paese libero e democratico come il nostro.”