Disagi al cimitero di Villasanta a causa di un atto di vandalismo che ha preso di mira i servizi igienici della struttura.

Vandalizzati i bagni del cimitero

A darne notizia in queste ore è stata l'Amministrazione comunale che ha fatto sapere che i tre bagni del cimitero sono inutilizzabili per diverso tempo dopo che ignoti hanno otturato i wc gettandovi dentro tutti i rotoli di carta igienica a disposizione degli utenti.

L'Amministrazione comunale condanna gli atti di vandalismo consumati al cimitero e segnalati all'Ufficio Lavori Pubblici nella mattina di oggi - fa sapere il comune in una nota sulla pagina Facebook. "Sul posto è stato incaricato d'intervenire il personale della cooperativa Il Ponte per una pulizia straordinaria. Ci si scusa per il disagio con l'utenza e si ringrazia per la segnalazione, utile ad un ripristino più rapido possibile".

(foto dalla pagina Facebook del Comune di Villasanta)