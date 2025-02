Vandalizzavano auto in strada: nei guai anche un giovane di Busnago

Prima di Natale avevano danneggiato diverse auto tra Trezzo e Capriate: a finire nei guai sono stati una giovane di Busnago e un ragazzo di Trezzo.

Vandalizzavano auto

Avevano danneggiato diverse auto sulle due sponde dell’Adda e ora dovranno rispondere delle loro azioni. Si tratta di una giovane residente in città e di un ragazzo di Busnago che, pochi giorni prima di Natale, avevano dato vita a una notte brava danneggiando diverse autovetture parcheggiate in strada. I due, minorenni, dopo aver trascorso la serata fuori città in compagnia di alcuni amici, avevano raggiunto Trezzo e, per divertimento, avevano, lanciato dei sassi contro i vetri di diverse auto parcheggiate, mandandoli in frantumi.

Due minorenni nei guai

Non paghi dei danneggiamenti messi a segno a Trezzo, i giovani, avevano poi attraversato il ponte sull’Adda, compiendo uno scempio analogo anche a Capriate, nel territorio della bergamasca. Ora, identificati dai Carabinieri e messi di fronte alle loro responsabilità, dovranno rispondere delle proprie malefatte.