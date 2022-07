Varedese Doc, è in servizio il nuovo comandante della Polizia Locale

Conosce già molto bene il territorio comunale e ha una lunga formazione, oltre che esperienza, nel settore ambientale. E’ un varedese Doc il nuovo comandante della Polizia Locale Claudio Camisasca.

E' in servizio il nuovo comandante della Polizia Locale

Classe 1979, il nuovo capo degli agenti di via San Giuseppe è entrato in servizio venerdì 1 luglio, dopo il pensionamento di Dario Colombo. Per la sua nomina, l’Amministrazione comunale ha attinto dalla graduatoria del Comune di Barzio, nel Lecchese, dove appunto Camisasca aveva partecipato ad un concorso per ricoprire il ruolo di comandante.

Da quindici anni in Polizia Locale, ha iniziato la sua carriera nel comando di Cusano Milanino, poi nel 2019 è entrato nel corpo della Polizia Locale del Parco delle Groane, che ha sede nella ex polveriera di Solaro. «La mia preparazione in materia ambientale è quasi ventennale – ha premesso Camisasca – ho varie specializzazioni e la qualifica di operatore per progetti Life 2000».

Questi ultimi sono finalizzati alla tutela e la valorizzazione della biodiversità. Alla guida del comando della sua città, Camisasca si sente già a suo agio: «In questi primi giorni di lavoro ho notato molti varedesi stupiti nel vedermi in questa nuova posizione, spero di avere un buon feedback. Anche i nuovi colleghi li conoscevo già e riguardo la conoscenza del territorio sono sul pezzo».

Gli obiettivi

In questi giorni sono in corso vari incontri con il sindaco Filippo Vergani per mettere a punto gli obiettivi. Tuttavia, prima di vedere gli effetti della piena operatività si dovrà attendere qualche settimana. «Il lavoro vero e proprio inizierà a settembre – ha considerato Camisasca - gli impegni sono più sicurezza, digitalizzazione del comando, maggiore fluidità nei rapporti con gli altri uffici, interscambio di notizie, punteremo molto anche sulla lotta all’abbandono dei rifiuti. Negli ultimi anni i compiti della Polizia Locale sono davvero numerosi e spero che nel prossimo biennio possano entrare in servizio due nuovi agenti».

Dopo aver coordinato per anni un centinaio di Guardie ecologiche volontarie al Parco delle Groane, il comandante ora auspica di potenziare la collaborazione con il nucleo della Protezione civile: «Mi piacerebbe rendere l’organico più efficiente, questi volontari sono preziosi e rappresentano un valore aggiunto».