Varedo in lutto per "La Mauri", storica cartolaia. Angela Dosso si è spenta a 92 anni, fino a pochi giorni fa era al lavoro nel negozio di via Umberto I

Varedo in lutto per "La Mauri"

La storica cartoleria di via Umberto I perde la sua colonna portante: Angela Dosso, per tutti "la Mauri", è venuta a mancare all’età di 92 anni. Fino a pochi giorni fa era in negozio a dare una mano al figlio, sempre pronta ad accogliere con un sorriso i clienti o chi passava anche solamente per un saluto. Sempre gentile e disponibile con tutti, amava la compagnia e il contatto con le persone.

Era in negozio dagli anni '50

Appassionata commerciante, ha conosciuto intere generazioni di varedesi: bambini che andavano nel suo negozio per acquistare il materiale scolastico e che poi tornavano dopo vent’anni con i loro figli. "La Mauri", di origini friulane, era nata nel 1931 a Bovisio Masciago. Da ragazza aveva lavorato come sarta a Milano ma negli anni ‘50 era subentrata alla suocera nel negozio di famiglia per lavorare insieme alla cognata Ida. Un’attività che giorno dopo giorno è diventata per lei una grande passione, fino all'ultimo.

L'affetto e il cordoglio dei varedesi

I varedesi in questi giorni di lutto hanno dimostrato un grande affetto per "la Mauri£ portando il loro cordoglio ai suoi famigliari e partecipando numerosi ai funerali celebrati in chiesa Santi Pietro e Paolo che per l’occasione era gremita. Angela Dosso lascia i figli Mauro e Alessandro Mauri, le nuore Lidia e Maura, i nipoti Roberto, Luca e il piccolo Edoardo.