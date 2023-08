Variante alla tratta D, al via il procedimento. Il sindaco di Agrate: "Progetto devastante"

Al via il procedimento relativo alla variante alla tratta D di Pedemontana, il sindaco di Agrate Brianza, Simone Sironi, ribadisce la propria contrarietà: "Un progetto devastante per il nostro territorio".

L'avviso dell'avvio del procedimento è stato dato tramite una nota pubblicata sul sito del Comune:

Un progetto che l'Amministrazione comunale ha sempre osteggiato:

"Abbiamo proposto soluzioni alternative realistiche e fattibili, richiedendo un confronto sempre negato da Regione - prosegue la nota - Un progetto che impatterà pesantemente su tutto il nostro territorio e in particolare sul nostro Comune che si ritroverà ad “ospitare” un raccordo autostradale che non avrà “nulla da invidiare” a quelli che vediamo nelle grandi metropoli americane".

Si elencano quindi alcuni numeri sulle aree che saranno espropriate:

"Solo in Agrate le aree che saranno espropriate in via definitiva saranno circa 350mila mq (3,5 volte l’estensione del Parco Aldo Moro) di cui circa 200mila mq destinati a sede autostradale. A queste si aggiungono altri 100mila mq che saranno usati per ragione di cantiere. Un “piccolo” dettaglio, non trascurabile. Tutte le aree (tutte!) sono nel Parco Agricolo Nord Est, aree che abbiamo sempre cercato di tutelare ma che da domani faranno posto a un’immensa colata di cemento. Sono numeri impressionati che non ci devono lasciare indifferenti".