Variazione di bilancio da cinque milioni di euro: la nuova Amministrazione punta sul centro e nuovi spazi per i giovani

In Consiglio comunale

Il sindaco, Carlo Moscatelli, commenta la manovra: “Cominciamo da qui a cambiare il volto della città”.

Oltre cinque milioni di euro a bilancio per investimenti importanti. A Desio la nuova Amministrazione guidata da Carlo Moscatelli punta sulla riqualificazione del centro e su nuovi spazi per accogliere l'Hub Desio Giovani e ampliare i servizi. E' l'obiettivo della variazione di bilancio approvata in Consiglio comunale con i voti della maggioranza e l'astensione delle opposizioni. Lega e Fratelli d'Italia, pur non essendo d'accordo con le scelte della maggioranza, hanno apprezzato la decisione di portare avanti alcuni dei progetti avviati dalla precedente Amministrazione di Centrodestra.

In bilancio progetti per oltre 5 milioni di euro

La cifra della variazione è pari a 5.725.186,70 euro e vede l’applicazione di risorse derivanti dell’avanzo di amministrazione per 4.530.186,52 euro.

“Questo è un provvedimento che garantisce il mantenimento degli equilibri di bilancio e che ci consente di attivare nuovi interventi in conto capitale per investimenti importanti – dichiara il sindaco Carlo Moscatelli – Da qui cominciamo a cambiare il volto della città, a partire dalla riqualificazione del centro cittadino e degli edifici pubblici, delle scuole e del centro sportivo, degli alloggi Sap (Servizi Abitativi Pubblici), della nuova piattaforma ecologica, della riqualificazione del mercato sud e del parcheggio in piazza Don Giussani. Ma non solo, impiegheremo delle somme disponibili anche per quanto riguarda il Piano di Zona, le offerte per la fascia 0/6 anni e per i giovani. Ringrazio tutti gli uffici che hanno lavorato in maniera impegnativa, l’assessora Jennifer Moro per avere individuato le risorse e tutti gli assessori per le loro parti di competenza, per avere redatto dei ragionamenti di consapevolezza sulle varie scelte”.

L'assessora Jennifer Moro: "Il nostro primo atto politico importante"

L’assessora al Bilancio, nonché vicesindaca, Jennifer Moro, spiega:

“La variazione di bilancio che abbiamo approvato in Consiglio comunale è il nostro primo atto politico importante, in cui abbiano finanziato obiettivi strategici del nostro programma elettorale. Nonostante si innesti sul bilancio elaborato dalla precedente Amministrazione, abbiamo colto la variazione come l’occasione per iniziare a lavorare su progetti nuovi che avranno in questo modo una alta probabilità di essere realizzati entro il mandato. La prosecuzione della riqualificazione del centro storico e dell’asse della cultura così come la riqualificazione di uno degli immobili dismessi coniugato all’attenzione ai giovani e ai loro bisogni di socialità, rappresentano il cuore di questa variazione. Siamo partiti finanziando gli obiettivi più impegnativi, anche sul fronte della progettualità, che vedrà coinvolti tutti i soggetti che portano interessi verso questi temi in un percorso pubblico e partecipativo. Non ci fermiamo qui. Stiamo già pianificando la variazione successiva in modo che accolga gli altri obiettivi che ci siamo prefissi”, aggiunge l'Assessora.

Gli investimenti

All'interno di questa variazione si trova uno stanziamento importante: un milione 600mila euro che riguarda gli interventi del centro cittadino (tra piazza Conciliazione sino a Villa Tittoni, seguendo il masterplan redatto dall’Amministrazione comunale di Roberto Corti, composta da diversi lotti, denominato Asse della Cultura). Altro obiettivo importante è la riqualificazione degli immobili dismessi (700mila euro), che in questa fase si concentrerà sulla zona Aldo Moro, con l'obiettivo di dare alla città uno spazio che possa essere fruito dai giovani e che possa contenere al suo interno diversi servizi, che saranno studiati con un percorso di co-progettazione.

"Abbiamo ulteriormente investito nella riqualificazione delle case di proprietà dell’ente aumentando di 300mila lo stanziamento già presente finalizzato alla sistemazione di altri 10 appartamenti, per andare incontro all’emergenza abitativa presente nel nostro territorio. A questi saranno destinati 1.241.000 euro per l'efficientamento energetico degli immobili SAP di via Solaro 5B, così come la manutenzione e la sistemazione di altri 12 alloggi Sap che rientravano sempre all'interno dei progetti già avviati dalla precedente Amministrazione", prosegue Moro.

Finanziata la prosecuzione dei lavori per la realizzazione della nuova piattaforma ecologica, di cui 71mila euro di integrazione della spesa, ma 400mila euro in più per la bonifica del suolo "che purtroppo si è rivelato inquinato e necessiterà della bonifica. Non ci siamo dimenticati neppure degli amici a quattro zampe destinando a loro e ai loro proprietari 30mila per la realizzazione di una nuova area cani - spiega - Ma non solo. Abbiamo voluto dedicare risorse (42mila euro) da destinare alle manifestazioni e agli eventi in generale con l'obiettivo di rivitalizzare la città e valorizzare la proposta culturale, potenziando i momenti di aggregazione nel centro e nei quartieri".

Manutenzione nelle scuole contro gli allagamenti

Questa variazione contiene anche la partita legata alle manutenzioni delle scuole elementari e medie (300mila euro), per evitare l'allagamento degli stabili durante le piogge, attraverso un lavoro di sistemazione dei pozzetti. Sono inoltre previste queste spese:

- 80mila euro per l'acquisto di un automezzo per il trasporto delle persone con disabilità con AutoAmica

- 26mila euro come integrazione di spesa per la sistemazione dell'area del mercato sud

- la manutenzione e sistemazione del parcheggio di piazza Don Giussani per 60mila euro, per rendere nuovamente fruibile il parcheggio che attualmente ha una parte di stalli di sosta non utilizzabili,

- 30 mila euro per l'impianto di condizionamento del Centro Diurno Integrato

- 50mila euro per l'intervento per la Caserma dei Carabinieri

- 100mila euro di interventi per il Palazzo comunale

- 140mila euro per l’acquisto di automezzi per ufficio tecnico e Polizia Locale

- 5mila euro per l'acquisto di fototrappole

- 25mila euro per l'acquisto degli arredi scuole

“Abbiamo anche registrato un taglio alla spesa pubblica dell’Ente, legata al contributo che il Comune deve ogni anno alla finanza pubblica. Ogni Ente locale, infatti, deve contribuire a contenere la spesa e quindi al risanamento delle finanze dello Stato. Per questo e per gli anni a venire nella nuova legge di bilancio è stato contemplato questo nuovo accantonamento, che pesa sulle casse del Comune in parte corrente 71.754 euro per l'anno 2025, 143.508 euro per gli esercizi da 2026 a 2028, e poi dal 2029 andrà a regime 242.859 euro”, afferma Moro.

Aumentano le entrate dell'addizionale Irpef

Le variazioni più importanti riguardano l’aumento delle entrate previste in relazione all'addizionale Irpef, che vede un aumento di 100mila euro. Altre due entrate di rilievo riguardano: l'aumento delle sanzioni del codice della strada, si ha uno stanziamento aumentato con questa variazione di 100mila euro, in cui le entrate legate alle sanzioni passano da 700mila a 800mila euro; l'utile della partecipata al 100 per cento Gsd (Gestione Servizi Desio) è aumentato rispetto a quanto previsto in bilancio, consentendo di registrare un incremento di 135 mila euro. Tutte queste partite di aumento delle entrate registrano una variazione di 1milione 265mila euro. Ci sono inoltre delle sistemazioni legate al Piano di Zona (di cui Desio è capofila), previste somme per il Fondo non Autosufficienza, per il Dopo di Noi, per l'assistenza familiare e per i vari progetti legati sempre all'ambito sociale.

Costerà di più il trasporto scolastico

"A fronte delle entrate correnti, si regola anche tutta una serie di spese, molte delle quali sono tutte legate ai contributi che vengono registrati in ingresso, che vanno a finanziare delle spese specifiche, ad esempio quelle relative alle utenze, che registrano 111mila euro sulle spese correnti, alle spese per manutenzioni ordinarie degli stabili (135mila euro) e ordinarie delle strade (40mila), oltre ad altre spese per progetti che abbiamo deciso di continuare a sostenere”, evidenzia Moro. Altra spesa aumentata (che però sul bilancio del 2025 registra solo 8mila euro in più) è quella per il trasporto scolastico, che, insieme alla spesa per le utenze, ha subito un incremento notevole. Tali spese, per gli anni successivi al 2025 (quindi per il 2026 e 2027), raddoppieranno, arrivando a oltre 160mila euro.

Stanziamento per cava Molinara e gli impianti sportivi

E’ inoltre previsto uno stanziamento di 38mila euro per cava Molinara (per proseguire l'attività di caratterizzazione dei rifiuti che si trovano nella cava stessa), così come si prevede una serie di spese per il Piano di Zona e per il sociale. Per il centro sportivo sono previsti 20mila euro per incarichi professionali (di cui 15mila serviranno per individuare la migliore forma di affidamento per tutti gli impianti sportivi presenti in città e 5mila invece che riguardano Villa Tittoni per la partecipazione al bando "Emblematici Maggiori’.