Varedo

Sette incontri per decidere insieme ai cittadini come valorizzare 8.400 metri quadrati nella ex Snia

Vasca laminazione, al via la progettazione dell'area verde. Sette incontri per decidere insieme ai cittadini come valorizzare 8.400 metri quadrati nella ex Snia

Vasca laminazione, al via la progettazione dell'area verde

Amministrazioni, cittadini e associazioni sceglieranno cosa realizzare l’area verde attrezzata accanto alla vasca di laminazione che sorgerà nell’ex comparto Snia. Dopo gli incontri di presentazione dell’opera, che avrà la funzione di contenere le piene del torrente Seveso, al via il percorso di progettazione partecipata della nuova area verde pubblica prevista accanto all’impianto che sorgerà tra Varedo, Limbiate, Paderno Dugnano per una superficie complessiva di circa 10 ettari (volume di invaso pari a 2,2 milioni di metri cubi), che diventerà un vasto parco urbano. La superficie dell’area verde da progettare è di circa 8400 metri quadrati.

Il progetto di partenza

Durante la conferenza stampa di questa mattina, giovedì 17 marzo, promossa da AIPo (Agenzia Interregionale per il fiume Po, l’ente che realizzerà l’opera idraulica) e Ascolto Attivo srl, è stato esposto un primo progetto di massima, messo a punto dagli architetti incaricati da AIPo, che costituirà la base di partenza per le proposte. "Abbiamo pensato che fosse importante condividere con i cittadini la sistemazione della prevista zona verde, che sarà fruibile da tutti" ha premesso l’ingegner Marco La Veglia, dirigente AIPo per la Lombardia occidentale.

Contattate scuole e associazioni

L’obiettivo degli incontri è lavorare insieme per ridisegnare l’aspetto del parco, definire le attività che potranno essere svolte, i percorsi pedonali e ciclabili. "Abbiamo già iniziato a contattare le scuole e le associazioni del territorio che ci hanno risposto con interesse e disponibilità; invitiamo tutti coloro che sono interessati a partecipare agli incontri, per condividere idee e proposte e co-progettare insieme questo nuovo parco urbano" ha esortato Stefania Lattuille di Ascolto Attivo.

L'auspicio degli amministratori locali

Gli amministratori presenti hanno auspicato che l’area di laminazione si inserisca in maniera armonica nel territorio circostante. "Il nostro interesse è che quell’area sia unita allo sviluppo dell’area Snia, in modo che questi due ambiti dialoghino tra loro" ha auspicato il vicesindaco di Varedo, Fabrizio Figini. Giorgio Rossetti, assessore ai lavori pubblici e ambiente di Paderno Dugnano, ha ricordato che la vicinanza del Villoresi co la pista ciclabile e del parco Lago nord: "E' importante collegare tutte queste fruizioni per creare un grande polmone verde"

Il percorso partecipativo

Il percorso partecipativo prevede sette incontri, da remoto e in presenza, a partire dal 6 aprile con la presentazione del progetto per il parco urbano. Seguiranno momenti di formazione, laboratori e approfondimenti fino all’elaborato conclusivo, il 18 giugno.

06/04, ore 18 - Webinar Zoom, Presentazione del progetto per il parco urbano

28/04, ore 17 — 20 - Corso on line La gestione creativa dei conflitti /Incontro di formazione

30/04, ore 09,30 — 13 - Sala Falcone Borsellino — Paderno Dugnano, Quale parco vogliamo? Laboratorio partecipato

05/05, ore 17 — 20 - Corso on line, Principi base della progettazione partecipata / Incontro di formazione

10/05, ore 18 — 20 - Piattaforma Zoom, Workshop approfondimenti tematici

21/05, ore 09,30 — 13 - Sala Falcone Borsellino — Paderno Dugnano, Quale design del verde? / Laboratorio di co-progettazione

18/06, ore 11 — 13 - Sala Falcone Borsellino — Paderno Dugnano, Evento finale