Vasca per l'idrokinesiterapia a Verano

Il Policlinico di via Petrarca si arricchisce di una nuova struttura sanitaria: questa mattina stata inaugurata una speciale piscina che consentirà un percorso riabilitativo per patologie ortopediche, reumatologiche e sarà utile per il miglioramento del tono muscolare degli anziani.

Nuovo servizio

Il nuovo presidio medico diventerà una vera e propria chicca per Verano e rappresenterà un servizio molto utile ma sempre difficoltoso da trovare. Questa mattina, il sindaco Massimiliano Chiolo ha inaugurato, tagliando il nastro, la vasca di idrokinesiterapia, accompagnato dal direttore sanitario Alfredo Lamastra e da tutto lo staff medico che andrà a garantire il perfetto funzionamento di questo nuovo servizio che si svolgerà al Policlinico.

Il sindaco

«Sono davvero orgoglioso di questo traguardo raggiunto, che mostra ancora una volta quanto la collaborazione tra pubblico e privato possa portare ad ottimi frutti» ha commentato il primo cittadino veranese.

La struttura entrerà in servizio il prossimo autunno, indicativamente tra settembre e ottobre, ed andrà ad accogliere pazienti con una gamma di patologie notevolmente ampia.

Il servizio di idrokinesiterapia è infatti ottimo per la riabilitazione non solo di pazienti con traumi fisici, ma anche con problemi alla colonna, cronici e neurologici e per il miglioramento del tono muscolare degli anziani. Anche la fascia di età su cui si andrà ad agire è molto varia grazie alla minima quantità di controindicazioni che rendono il servizio accessibile praticamente a tutti.