Vax day per personale scolastico e forze dell'ordine

Un vax day dedicato al personale scolastico e alla forze dell’ordine.

E' quanto hanno promosso Ats Brianza e Asst Brianza nel Centro vaccinale di Vimercate. L’appuntamento è per il prossimo, sabato 22 ottobre, dalle 9 alle 14, nel Centro vaccinale ex Esselunga, in via Enrico Toti 8.

Non serve la prenotazione

Per l’occasione, l’accesso è diretto, non è necessaria cioè la prenotazione. L’importante è avere con sé tessera sanitaria, il codice fiscale e la carta di identità.

Quarta dose anti Covid e vaccino antinfluenzale

Sarà offerta la somministrazione della quarta dose anti Covid (2° booster) – l’ultima circolare del Ministero della Salute ha esteso la platea vaccinabile a tutti i soggetti di età uguale o superiore ai 12 anni – e la vaccinazione antinfluenzale.

Già 25mila quarte dosi

Un dato: al 15 ottobre sono state effettuate circa 25.000 somministrazioni di quarte dosi