Veduggio, il Comune perde il messo... di nuovo

Il Comune di Veduggio con Colzano resta ancora senza messo. Ormai è la terza volta nel giro di una manciata di mesi.

Il messo se ne va

E sì, perché Carlo Batti, dipendente del Comune di Cesana Brianza «prestato» a Veduggio per quattro ore alla settimana lo scorso mese di maggio e fino al 31 dicembre, già il primo luglio «ha dichiarato di voler interrompere, con decorrenza immediata, l’attività lavorativa prestata presso il Comune di Veduggio». Lo si legge nelle delibera con la quale la Giunta ha trovato una nuova soluzione per il servizio di notifica a mano di atti amministrativi, tributari e finanziari. Fino alla fine dell’anno sarà affidato alla società Rd Servizi & Consulenze srl che ha battuto, per economicità dell’offerta e garanzie prestate, Poste Italiane.

E' la terza volta...

Ricordiamo che la mancanza del messo comunale in paese era iniziata l’anno scorso con il pensionamento dell’agente di Polizia locale Patrizia Brambilla; lo scorso novembre il ruolo era stato affidato alla dipendente Cristina Bassani che, però, il 14 febbraio aveva rinunciato all’incarico.