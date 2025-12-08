Una «convivenza forzata», con i topi, nella palazzina di via Leopardi al civico 6 di Veduggio con Colzano. Colonie di ratti assediano il condominio.

Veduggio, palazzina invasa dai ratti

Una situazione incresciosa, spiacevole con roditori che hanno tranquillamente preso «casa» nell’edificio.

«Siamo prigionieri in casa nostra, non possiamo uscire sul balcone perché girano i topi che arrivano dall’area boschiva vicina,; purtroppo il mio appartamento è al piano terra e dunque è facile per i roditori entrare nel nostro balcone, noi viviamo in una situazione di disagio. Ho scritto al Comune per chiedere di intervenire. Ho avuto modo di sentire il sindaco una decina di giorni fa, poi non ho saputo più nulla sugli interventi. I topi sappiamo portano malattie, qui ci sono bambini piccoli, ho chiamato anche l’amministratore» ha sottolineato Matteo Lucio, proprietario dell’appartamento posto al piano terra.

«Sappiamo la problematica, purtroppo noi come Amministrazione abbiamo le mani legate nel senso che non possiamo intervenire direttamente in quanto le aree attigue alla palazzina in questione non sono di proprietà comunali bensì private. Personalmente il proprietario dell’appartamento l’ho sentito dieci giorni fa, noi ci siamo subito mossi contattando il proprietario dell’area boschiva vicina chiedendo la cortesia di poter ripulire la zona. Noi più che volentieri possiamo dare una mano in tal senso ma sinceramente dovrebbe sentire l’amministratore condominiale per attuare quantomeno un piano di derattizzazione. Già in passato si era presentato lo stesso problema, avevamo contattato il vicino il quale aveva ripulito la zona» ha commentato il sindaco Luigi Dittonghi.