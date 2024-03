Velasca piange la sua bisnonna da record

Il 5 ottobre dello scorso anno aveva tagliato il traguardo del secolo di vita diventando ufficialmente la più anziana di Velasca di Vimercate.

Era la più longeva di Velasca

La scorsa settimana si è spenta Paola Bosio, per tutti Lina.

Un’istituzione per la frazione di Vimercate. Non solo per il record di candeline spente sulla torta, ma anche perché in passato aveva gestito il "Bar centrale" di Velasca, diventando così un volto conosciuto a molti.

In città da più di sessant'anni

Classe 1923, nata e cresciuta ad Adro, in provincia di Brescia, era approdata a Vimercate più di sessant’anni fa. Nell’ottobre scorso era stata festeggiata nella casa di via Velasca, costruita dal marito Mario. Accanto a lei i figli Adalgisa, Mina, Fabio e Valeria; i nipoti Ilaria, Stefano, Mauro, Federico e Giorgia; i pronipoti Riccardo, Sofia e Samuele.

Gli auguri del sindaco per i 100 anni

Per l’occasione aveva anche ricevuto la visita del presidente del Consiglio comunale Davide Nicolussi, velaschese doc, e dell’assessore Mariateresa Foà. Aveva anche ricevuto una lettera di auguri da parte del sindaco Francesco Cereda. In quella circostanza ci aveva raccontato la sua vita con grande trasporto e presenza ricordando perfettamente tutti gli eventi principali.

I funerali di Lina Bosio sono stati officiati sabato nella chiesa di Santa Maria Maddalena. Lascia anche il fratello Franco, la nuora Luisa e i generi Angelo e Attilio.