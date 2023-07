Velasca piange Linda, dolce mamma

Una chiesa e un sagrato traboccanti. Erano tantissime le persone che ieri mattina, giovedì 6 luglio, hanno preso parte, nella chiesa di Santa Maria Maddalena, a Velasca di Vimercate, alle esequie di Linda Isella, mamma di 42 anni, portata via dalla malattia.

In tanti hanno sfidato la pioggia battente pur di dare l’ultimo saluto a lei e stringersi forte al marito Giorgio, ai due figli Ivan e Lara di 13 e 3 anni, al papà Pietro e alla sorella Manuela.

Portata via dalla malattia in poche settimane

Organizzatrice di eventi e convegni medici per il San Raffaele, un passato da pallavolista, Linda era molto conosciuta e apprezzata nella comunità insieme al marito (che presta la sua attività nella società sportiva Dipo). Solo pochi mesi fa aveva scoperto quella malattia che ha avuto un decorso velocissimo senza darle scampo.

Le parole di don Daniele: "Oggi celebriamo l'amore"

Una comunità profondamente segnata quella di Velasca, che perde una persona apprezzata, di valore. Sull’altare per le esequie, don Daniele Caspani, l’ex parroco che 18 anni fa, nella stessa chiesa, aveva sposato Linda e Giorgio e che giovedì è tornato in paese per dare l’ultimo saluto all’amica e per dare un po’ di conforto ai famigliari e amici.

"Come avrete notato la lettura e il Vangelo di Giovanni di oggi (il miracolo dell'acqua tramutata in vino da Gesù alle Nozze di Cana, ndr) sono quelle solitamente usate nei matrimoni - ha spiegato don Daniele durante l’omelia - Perché oggi qui celebriamo l’amore e celebriamo Linda che, come il buon vino delle nozze di Cana, resterà per sempre nel marito Giorgio. Noi dobbiamo impegnarci a non piangere, a stargli accanto".

La collega e amica: "Ciao Linduzza, ti cercheremo nelle cose belle"

Commoventi le parole pronunciate in chiesa al termine delle esequie, da un collega di lavoro e amica di Linda.