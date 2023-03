Veltroni racconta il suo Buonvino a Vimercate

Come aveva già fatto lo scorso anno, ha scelto Vimercate per presentare il suo ultimo romanzo giallo. Ritorno in città, alla libreria "Il Gabbiano", per Walter Veltroni.

L'ex sindaco di Roma a "Il Gabbiano"

L'ex sindaco di Roma, scrittore e regista, ha incontrato ieri, mercoledì 8 marzo, i lettori appassionati della serie che ha per protagonista il commissario Buonvino. Davanti ad un centinaio di persone ha risposto alla domande di un intervistatore speciale. Accanto a lui c'era infatti l'ex sindaco di Bellusco ed ex presidente della Provincia di Monza e Brianza, Roberto Invernizzi, che della cooperativa "Il Gabbiano" è socio.

Libreria che durante l'anno, come noto, ospita personaggi di spicco del panorama letterario nazionale e internazionale in particolare d'estate durante la "Festa del libro e degli autori", diventata ormai un appuntamento fisso che richiama appassionati da tutta la Lombardia e non solo.

"Buonvino tra amore e morte"

Come detto Veltroni è sbarcato a Vimercate per presentare il quarto dei romanzi gialli, "Buonvino tra amore e morte", che hanno per protagonista l'amato commissario: storie ambientate a Roma e in particolare nello splendido scenario di Villa Borghese, dove il commissariato ha sede.

In prima fila ad ascoltarlo c'era anche il responsabile della Comunità pastorale di Vimercate e Burago don Mirko Bellora.

L'ex sindaco di Roma, sollecitato da Invernizzi, ha intrattenuto i presenti per circa un'ora ricordando la trama e i personaggi dei tre precedenti gialli e svelando solo qualche piccolo particolare dell'ultimo capitolo e in particolare di quello che accade al commissario.

L'autore si è soffermato sui caratteri e sulle caratteristiche dei suoi personaggi e sull'importanza che, oggi più che mai, le parole e il loro uso devono avere in una società che spesso le ha sostituite con espressioni gergali, che lo stesso Buonvino nel romanzo mette al bando.

Presto Buonvino in tv

In chiusura, prima di autografare decine di copie del romanzo, Veltroni ha svelato che le storie di Buonvino e del commissariato di Villa Borghese diventeranno presto una serie tv.

L'incontro in libreria