Ventesima edizione per il Mercato europeo a Cesano Maderno. Oggi, in Municipio, l'annuncio del programma della speciale edizione, che sarà ospitata nel centro storico da venerdì 14 a domenica 16 ottobre. Presenti, tra gli altri, il sindaco Gianpiero Bocca e le assessore Donatella Migliorino e Martina Morazzi, Giacomo Errico di Fiva Confcommercio e poi Raffaele Romanò e Roberto Ripamonti, presidente e segretario di Confcommercio Seveso.

Vent'anni di Mercato europeo a Cesano Maderno

Promosso dall'Amministrazione comunale in collaborazione con Fiva Confcommercio e Unione Confcommercio Seveso, il Mercato europeo prevede l'arrivo di 110 aziende espositrici per un totale di oltre 130 banchi. Numerosa, come da tradizione, la presenza internazionale, con venticinque bandiere di Paesi europei ed extraeuropei. Le bancarelle occuperanno piazza Arese, le vie Cozzi, Cerati, Negri e Milano e vicolo Lucchini. Sarà una tre giorni di festa a base di street food, ristorazione, bevande, artigianato, articoli per la casa e il benessere e molto altro: per lo speciale anniversario ci saranno anche tante iniziative culturali, come ha spiegato poco fa il sindaco Gianpiero Bocca:

"Sin da quando è nata questa manifestazione internazionale ha incontrato il favore del pubblico. Un apprezzamento trasversale, che ha contribuito a diffondere la sua fama, richiamando numerosi visitatori anche oltre i confini della nostra città. Questa ventesima edizione è un'occasione di ulteriore valorizzazione del Marcato europeo e della nostra città. Per questo, l'Amministrazione comunale ha messo a punto un programma di iniziative culturali di qualità e di richiamo, aperte a tutti, con un'attenzione particolare per i bambini. Il Mercato europeo sarà sempre più un brand finalizzato ad incrementare l'appeal di Cesano e a promuovere le sue molteplici attività e il suo patrimonio storico e culturale. Ringrazio l'assessora al Commercio Donatella Migliorino per l'importante attività di organizzazione, i nostri uffici e l'assessora alla Cultura Martina Morazzi per la predisposizione di un attrattivo programma culturale".

Questo il calendario degli eventi culturali e di svago:

Area pedonale di via Cozzi

sabato 15 ottobre:

dalle 15 alle 19: spettacoli con artisti di strada (con inizio ad ogni ora)

dalle 20.30, Note per la libertà, per Masha, Hadis e tutte le donne iraniane: concerto pop rock e open stage a cura della Cams-Ricordi Music School. Vuoi suonare anche tu? Per solisti e band iscrizioni entro il 13 ottobre a eventi@ricordimusicschool.com

domenica 16 ottobre:

dalle 15 alle 19: spettacoli con artisti di strada (con inizio ad ogni ora)

Parco Arese

sabato 15 e domenica 16 ottobre

dalle 10 alle 19.30: gonfiabili

dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30: trucchi bimbi

Vicolo Lucchini

da venerdì 14 a domenica 16 ottobre

dalle 15 alle 23: maratona internazionale di tango argentino. A cura di Asd Con noi si balla. Con la partecipazione di maestri riconosciuti a livello internazionale.

Palazzo Arese Borromeo e Giardino

sabato 15 e domenica 16 ottobre

dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19: apertura di Palazzo Arese Borromeo alle visite in autonomia

ore 15 e 16: visite guidate a cura dell’Ufficio Cultura e dell’Associazione Vivere il Palazzo e il Giardino Arese Borromeo.

domenica 16 ottobre

ore 10: Domenica al Parco. Attività sportiva in rosa a cura di Fitness Dance Parco Borromeo, in occasione della PittaRossoPink Parade a sostegno della ricerca della Fondazione Umberto Veronesi.

Da lunedì 10 ottobre a venerdì 14 ottobre è in programma la Festa della musica: laboratori di orientamento musicale e presentazione dei nuovi corsi, dalle 14.30 nella sede della Ricordi Music School in via Luigi Cerati. Per prenotarsi: www.ricordimusicschool.com Domenica 16 ottobre, in piazza Esedra, è prevista la Castagnata a cura del Leo Club Cesano Maderno e Brianza Occidentale e Alpini sezione di Cesano Maderno. Il ricavato andrà all'Avis Meda. Significativa la partecipazione delle associazioni con Ambulanzopoli a cura della Croce Bianca sezione di Cesano Maderno e il gazebo del Comitato Maria Letizia Verga in piazza Arese. Durante tutta la manifestazione saranno presenti per il servizio di primo soccorso la Croce Bianca sezione di Cesano Maderno e gli agenti della Polizia Locale.

Il piano parcheggi per la manifestazione

Ai cittadini residenti nell’area interessata dal Mercato europeo viene recapitata in questi giorni una lettera informativa sulle norme di sicurezza necessarie per lo svolgimento della manifestazione e per consentire l’accesso dei mezzi di soccorso. È prevista l’interdizione della circolazione veicolare e della sosta nelle seguenti strade:

via Milano (nel tratto tra via Garibaldi e via Duca d’Aosta, compresa l’area parcheggio adiacente il Parco Arese e la via Sant’Ambrogio);

via Sant’Ambrogio (nel tratto compreso tra l’intersezione con via Milano e l’esercizio commerciale ivi esistente. È consentito ai residenti il transito a senso unico alternato);

piazza Arese;

via Cozzi (nel tratto compreso tra l’intersezione con piazza Duca D’Aosta e piazza Arese);

via Cerati;

via Negri.

Questo l’elenco dei parcheggi disponibili per i visitatori: