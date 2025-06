Vent'anni senza Sergio Colombo, il Volontariato arcorese ricorda il suo faro

Vent'anni senza Sergio Colombo, ma il ricordo del faro del Volontariato arcorese è ancora vivo. Da quando il padre dell’Associazione del Volon-

tariato di Arcore è mancato, il 14 giugno del 2025, ogni anno viene celebrata una messa nella chiesa di Sant'Eustorgio.

Quest'anno la messa è in programma per sabato 14 giugno 2025, nella messa delle 17.30 presso la chiesa di Sant’Eustorgio ad Arcore,

Toccante il ricordo di Sergio Colombo tracciato dai membri dell'Associazione del Volontariato arcorese.

"Cosa avrebbe fatto e cosa avrebbe detto in questi vent’anni Sergio Colombo, se un male incurabile non avesse interrotto la sua vita terrena vent’anni fa, il 14 giugno 2005, a 48 anni? - si legge sul sito del sodalizio - Ce lo siamo chiesti tante volte, noi che lo abbiamo conosciuto all’oratorio Sacro Cuore, sul lavoro alla ST Microelectronics di Agrate Brianza, nell’impegno sindacale con la Cisl, nelle iniziative di solidarietà che ha promosso, nelle reti del terzo settore del vimercatese e della Brianza, di cui è stato protagonista. Come possiamo descriverlo - in poche righe e con qualche immagine - per spiegare chi era a chi non lo ha incontrato? Pensate ad un ragazzo timido, essenziale ed entusiasta, che faceva parte della prima generazione che ha accolto il Cardinal Martini e i suoi insegnamenti: la dimensione contemplativa della vita, il riferimento alla Parola e il “farsi prossimo”.