Venticinque nuovi gelsi lungo la nuova ciclopedonale

Si arricchisce il patrimonio arboreo del Comune di Cavenago. Nei giorni scorsi l’Amministrazione comunale ha provveduto alla piantumazione di 25 nuove piante di gelso, messi a dimora lungo il percorso della nuova ciclopedonale.

Due le motivazioni che hanno spinto l’Amministrazione a optare per il gelso.

"Non solo si tratta di una delle piante autoctone della nostra zona ma è stato scelto anche in omaggio alla nostra secolare tradizione tessile. Le foglie di gelso infatti sono la principale dieta del baco da seta, insetto allevato proprio per la qualità della sua seta utilizzata per centinaia di anni come materia prima della fiorente attività manifatturiera della nostra zona della Brianza".