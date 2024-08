Verano, addio al volontario fondatore dell’Avis e de Il Glicine

Cordoglio a Verano per la morte di Egidio Bonanomi, 84 anni, molto impegnato nel volontariato in paese. E' stato tra i fondatori dell'Avis e dell'associazione Il Glicine.

I tre cardini della sua vita

Famiglia, lavoro e volontariato: sono questi i tre punti cardine che hanno contraddistinto la vita di Egidio Bonanomi, scomparso all’età di 84 anni lo scorso martedì.

Veranese molto conosciuto, grazie alla sua disponibilità e impegno ha lasciato un segno indelebile della sua intensa attività sociale. Bonanomi è stato tra i fondatori dell’Avis in paese, ma è stato anche una colonna portante dell’associazione «Il Glicine».

Il ricordo della figlia

Una vita spesa per gli altri, ma sempre punto di riferimento per la sua famiglia.

«Il mio primo ricordo di papà mi riporta a quando negli Anni 70 guidava l’ambulanza della Croce bianca di Cesano Maderno. Ricordo che aveva sempre il turno della notte tra venerdì e sabato e al suo rientro a casa, al mattino, mi portava sempre delle caramelle - racconta la figlia Laura - Si è sempre speso tanto per gli altri: oltre a volontario della Croce bianca, è stato anche un donatore Avis per parecchi anni. Conserviamo ancora con grande orgoglio tutte le sue medaglie da avisino. Ha donato il sangue fino a quando ha potuto, poi è passato alla donazione del plasma. E’ stato uno dei primi fondatori del gruppo Avis di Verano».

Impegnato anche nell'associazione Il Glicine

Ma non solo, Bonomi ha contribuito anche alla creazione del gruppo Avis di Arosio ed è stato un membro molto attivo e importante per l'associazione Il Glicine, ricoprendo il ruolo di presidente e vice presidente. Per molto tempo, infatti, il veranese si è occupato del trasporto anziani e ha fatto parte del direttivo.