Verano, protesta no vax contro l'infettivologo Galli

Striscioni no vax a Verano Brianza contro l'infettivologo Massimo Galli, ospite ieri sera, giovedì 18 maggio, di una serata culturale organizzata in biblioteca.

Proteste in biblioteca a Verano

La protesta pacifica di una decina di manifestanti contro i vaccini Covid ha richiesto l'intervento dei Carabinieri che hanno presidiato il piccolo gruppo di contestatori. Davanti alla biblioteca comunale di Verano Brianza sono stati esposti due striscioni per protestare riguardo alle politiche vaccinali e alle misure di contenimento adottate per contrastare la diffusione del virus durante la pandemia ormai conclusa.

Il professor Galli, primario di malattie infettive all'ospedale Sacco di Milano e docente alla Statale, oggi in pensione, era ospite insieme alla giornalista scientifica Lorella Bertoglio per presentare il libro "Gallipedia. Vorrei dire...", edito da Vallecchi lo scorso aprile e di cui è coautore.

Gli striscioni contro l'Aifa

Uno degli striscioni di protesta era indirizzato ad Aifa - l'Agenzia italiana del Farmaco - che, secondo alcune recenti rivelazioni, avrebbe "nascosto" le evidenze riguardo al rischio di effetti avversi provocati al sistema cardiovascolare delle persone che si sottoponevano al vaccino Astrazeneca.

Non si sono registrati episodi di disordine, ma la protesta dei manifestanti no vax ha richiesto come detto l'intervento di una pattuglia dei militari della Compagnia di Seregno.