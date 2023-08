Verde pubblico: a Desio si lavora in vista della riapertura delle scuole

L’eccezionale evento meteorologico che ha colpito Desio a fine luglio ha inevitabilmente cambiato l’ordine di priorità degli interventi sul verde pubblico, in particolare per garantire la viabilità e, vista l’imminente ripresa delle scuole, la messa in sicurezza degli edifici e la fruizione dei giardini scolastici da parte degli studenti.

Il maltempo cambia le priorità: a Desio si lavora in vista della riapertura delle scuole

Diverse quindi le imprese che su tutto il territorio sono impegnate nell’opera di rimozione, pulizia, messa in sicurezza e manutenzione. In particolare sono partiti oggi i lavori di Gelsia Ambiente per il diserbo meccanico di strade e marciapiedi.

L’Impresa Sangalli ha una squadra di operatori con piattaforma sempre presente sul territorio (eccetto i giorni festivi) per interventi da realizzarsi su indicazione del servizio Lavori Pubblici e del Comando di Polizia Locale. Si occuperà anche della raccolta e dello smaltimento delle risulte lasciate da Protezione Civile e Vigili del Fuoco, smaltendole direttamente all’impianto.

L’Impresa Ti-Effe invece sta lavorando con una squadra nel parco storico di Villa Tittoni. I lavori previsti sono ingenti e al momento l'Amministrazione comunale non è in grado di stabilire quando il Parco potrà essere riaperto.

Da domani invece, martedì 22 agosto, una squadra si occuperà dei lavori di messa in sicurezza dei giardini delle scuole, un'altra continuerà nel parco di via Montale e inizierà presso il Centro Sportivo Comunale.

Dal 23 agosto sarà anche operativa una terza squadra con escavatore per eliminare le grosse ceppaglie nel giardino delle scuole di via Dolomiti, nell’area verde di via Gramsci/palazzetto Aldo Moro, parcheggio di Largo Atleti Azzurri (centro sportivo e liceo Majorana)

Obiettivo: messa in sicurezza delle scuole e del centro sportivo entro settembre per assicurare la ripresa delle scuole e ancor prima i centri ricreativi estivi.

Dal 23 agosto la ditta sarà inoltre presente su tutto il territorio con due squadre per il taglio dell’erba.

Aree cimiteriali

Per quanto riguarda le aree di pertinenza cimiteriale di via Rimembranze e Gabellini, la società G.S.D. provvederà, a partire dal 21 agosto, agli interventi di messa in sicurezza e raccolta risulte.

L’agronomo incaricato dal Comune, sta effettuando diversi sopralluoghi di verifica sullo stato del patrimonio arboreo nei diversi parchi comunali e a fronte di segnalazioni puntuali ricevute da parte dei cittadini.

La stima dei danni