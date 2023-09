Verità per Luca, Vittorio e Mustapha: domani il sit-in a Limbiate. Il presidio alla vigilia della prima udienza del processo a Roma si terrà domani, mercoledì 13 alle 18, in piazza Cinque Giornate

Verità per Luca, Vittorio e Mustapha

Un sit-in a Limbiate "per manifestare il nostro appoggio alla ricerca della verità per Luca Attanasio, Vittorio Iacovacci e Mustapha Milambo". Alla vigilia della prossima udienza del processo sulla morte dell’ambasciatore limbiatese Attanasio, ucciso in un agguato in Congo il 22 febbraio 2021 insieme al carabiniere della scorta e all’autista, il gruppo Rete Limbiate (realtà che unisce tante associazioni cittadine) organizza una nuova manifestazione in piazza Cinque Giornate, davanti al comando di Polizia Locale.

Il presidio alla vigilia della prima udienza a Roma

Il presidio si terrà domani, mercoledì 13 settembre alle 18, il giorno prima dell’udienza a Roma che vede come imputati i due funzionari del Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite accusati di omicidio colposo.