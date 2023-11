Versari migliore liceo scientifico in Brianza. Il sindaco di Cesano "Traguardi che danno lustro alla città"

Parla di traguardi che danno lustro alla città e che offrono agli studenti l'opportunità di poter affrontare con successo l'università e poi di poter puntare ad una brillante carriera. Il sindaco di Cesano Maderno, Gianpiero Bocca, non risparmia i complimenti al liceo scientifico cittadino Versari che nella classifica di Eduscopio 2023 si è classificato primo come miglior liceo scientifico in Brianza.

“Rivolgo i complimenti ed il ringraziamento dell’Amministrazione Comunale di Cesano Maderno al liceo scientifico Versari, alla sua Dirigente Scolastica, dott.ssa Maria Grazia Di Battista, e a tutto il personale docente e non docente, per il riconoscimento ed il risultato ottenuto -ha detto Bocca.

"Traguardi che danno lustro alla nostra città e che, soprattutto, offrono agli studenti l’opportunità di affrontare con successo il futuro percorso universitario, rappresentando anche la premessa di una carriera professionale gratificante. Stiamo lavorando insieme alla Provincia per venire incontro alla richiesta di spazi sempre maggiori da parte dell’istituto che, proprio per il suo prestigio, è molto gettonato e vede crescere le domande di iscrizione".

"Stiamo facendo il possibile per mettere in condizione la Direzione Scolastica di accogliere il maggior numero possibile di studenti, molti dei quali provenienti da fuori città, che ambiscono a frequentarlo - ha concluso il primo cittadino. Siamo orgogliosi di avere sul nostro territorio una scuola di così elevata qualità”.