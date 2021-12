Varedo

Versiera 2021, premio allo sport inclusivo

Un premio allo sport come veicolo di inclusione. Quest’anno la benemerenza civica è un riconoscimento all’impegno per abbattere le barriere. Giovedì il sindaco di Varedo Filippo Vergani consegnerà il premio Versiera di Gaetana Agnesi al varedese Alessandro Piccini, presidente della società sportiva San Bernardo di Cesano Maderno che da due anni pratica il calcio integrato. In squadra, appunto, calciatori normodotati e atleti con disabilità che giocano insieme in un campionato del Csi.

Impegno iniziato nl 2019

Residente al quartiere Valera, il 33enne Piccini ha iniziato l'impegno nel calcio integrato nel 2019, insieme all’amico Carmine Pantanella, mobiliere con un lungo passato da calciatore finito al San Bernardo. Sono così riusciti a concretizzare un sogno che cullavano da tempo, unendo il loro progetto a quello già attivato da un’altra società cesanese, la Equipe 2000. La squadra è composta da 15 giocatori normodotati e da 7 disabili che disputano ogni 15 giorni le partite del campionato di cui fanno parte una decina di squadre. L’età media è circa 40 anni ma è appena arrivato un ragazzo di 16. Il venerdì è il giorno degli allenamenti che si svolgono in oratorio San Bernardo a Cesano.

"Siamo un bel gruppo di amici"

Con questa squadra Piccini sta vivendo un’esperienza unica. "E’ bellissimo passare del tempo con questi ragazzi, vedere la loro felicità quando giocano è emozionante. E’ un impegno per tutti ma ritrovarci ci rende molto felici, siamo un bel gruppo di amici e giocare a calcio è il modo migliore per stare insieme" ha ammesso il varedese. Giovedì 23 dicembre alle 10,30 al palazzetto di via Italia la cerimonia di consegna della Versiera di Gaetana Agnesi. Per l’occasione il tradizionale scambio di auguri tra Amministrazione, dipendenti comunali e associazioni.